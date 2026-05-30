حديقة الأزهر تستقبل زوار العيد بأجواء ترفيهية وإطلالات تاريخية ساحرة

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة إقبالًا ملحوظًا من الزوار في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس حرص الأسر المصرية على قضاء وقت ممتع بين الطبيعة والمساحات الخضراء.

وأكد مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار، حيث فُتحت الأبواب في التاسعة صباحًا مع تنظيم محكم لضمان سهولة الدخول وانسيابية الحركة داخلها.

تجربة ترفيهية متكاملة وسط الطبيعة

تُعد حديقة الأزهر واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في القاهرة خلال الأعياد، حيث تقدم تجربة متكاملة تجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والخدمات المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار.

وتوفر الحديقة بيئة مثالية للعائلات الباحثة عن الهدوء والاستمتاع بالأجواء الطبيعية بعيدًا عن الزحام، إلى جانب مناطق مخصصة للجلوس والتنزه والتصوير.

مساحات خضراء شاسعة وإطلالات خلابة

تمتد الحديقة على مساحة تقارب 80 فدانًا، يشكل الجزء الأكبر منها مساحات خضراء تضم أشجارًا ونخيلًا وتلالًا عشبية، إضافة إلى تنوع كبير في النباتات والزهور.

كما تحتوي الحديقة على عناصر جمالية مميزة مثل النوافير والبحيرة الصناعية التي تضم أسماكًا ملونة، ما يضفي طابعًا بصريًا مبهجًا على المكان.

إطلالة فريدة على معالم القاهرة التاريخية

من أبرز ما يميز حديقة الأزهر موقعها المرتفع الذي يتيح للزائرين رؤية بانورامية لعدد من أهم المعالم التاريخية في القاهرة، مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامع السلطان حسن، والجامع الأزهر، ومسجد الرفاعي.

ويمنح هذا المشهد الفريد الزائرين تجربة تجمع بين الترفيه والاستمتاع بعبق التاريخ في آن واحد.

خدمات متنوعة تناسب جميع الفئات

توفر الحديقة مجموعة من الخدمات التي تضمن تجربة زيارة مريحة، من بينها مطاعم وكافيتريات متنوعة، إلى جانب ممرات مظللة بالأشجار تتيح التنزه والتقاط الصور التذكارية.

كما تُعد الحديقة وجهة مفضلة للأسر المصرية خلال الأعياد، نظرًا لتوافر الخدمات والأسعار المناسبة مقارنة بغيرها من الأماكن الترفيهية.

وجهة مفضلة للاحتفال بالأعياد

تحولت حديقة الأزهر إلى واحدة من أهم المقاصد الترفيهية خلال المناسبات، حيث تجمع بين الطبيعة الخلابة والتنظيم الجيد والموقع المميز، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لقضاء أوقات ممتعة خلال عيد الأضحى.

ويؤكد تزايد الإقبال عامًا بعد عام على مكانتها كواحدة من أبرز المتنفسات العامة داخل القاهرة الكبرى.