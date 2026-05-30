قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت
إغلاق مطار ميونيخ بعد الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة
نيويورك تايمز: المتشددون في إيران يعرقلون الاتفاق مع واشنطن.. ويتهمون قاليباف بالتساهل
بصاروخ أرض جو.. حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان
تراجع الدواجن والبيض في رابع أيام العيد.. البانيه يهبط إلى 190 جنيهًا
بعد تميزه بـ «كاريرك شبهك».. تكريم طالب بصيدلة القاهرة الأهلية في مؤتمر AIPC2026 الدولي
قبل السفر لأمريكا.. إجراء جديد من حسام حسن في منتخب مصر
صلاح ومرموش في الهجوم.. التشكيل الأقرب لمنتخب مصر في ودية البرازيل
النسخة 68.. قائمة الأندية المشاركة في الدوري الجديد
جيش الاحتلال ينذر سكان 5 قرى لبنانية بالإخلاء والانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني
التحول الأخضر في مصر.. من التزام بيئي دولي إلى أداة لتعزيز التنمية المستدامة
باقي أقل من 7 ساعات.. متى ينتهي وقت التكبيرات في عيد الأضحى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حديقة الأزهر تستقبل زوار العيد بأجواء ترفيهية وإطلالات تاريخية ساحرة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة إقبالًا ملحوظًا من الزوار في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية مميزة تعكس حرص الأسر المصرية على قضاء وقت ممتع بين الطبيعة والمساحات الخضراء.

وأكد مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن الحديقة استعدت مبكرًا لاستقبال الزوار، حيث فُتحت الأبواب في التاسعة صباحًا مع تنظيم محكم لضمان سهولة الدخول وانسيابية الحركة داخلها.

 

تجربة ترفيهية متكاملة وسط الطبيعة

تُعد حديقة الأزهر واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في القاهرة خلال الأعياد، حيث تقدم تجربة متكاملة تجمع بين المساحات الخضراء الواسعة والخدمات المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار.

وتوفر الحديقة بيئة مثالية للعائلات الباحثة عن الهدوء والاستمتاع بالأجواء الطبيعية بعيدًا عن الزحام، إلى جانب مناطق مخصصة للجلوس والتنزه والتصوير.

 

مساحات خضراء شاسعة وإطلالات خلابة

تمتد الحديقة على مساحة تقارب 80 فدانًا، يشكل الجزء الأكبر منها مساحات خضراء تضم أشجارًا ونخيلًا وتلالًا عشبية، إضافة إلى تنوع كبير في النباتات والزهور.

كما تحتوي الحديقة على عناصر جمالية مميزة مثل النوافير والبحيرة الصناعية التي تضم أسماكًا ملونة، ما يضفي طابعًا بصريًا مبهجًا على المكان.

 

إطلالة فريدة على معالم القاهرة التاريخية

من أبرز ما يميز حديقة الأزهر موقعها المرتفع الذي يتيح للزائرين رؤية بانورامية لعدد من أهم المعالم التاريخية في القاهرة، مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامع السلطان حسن، والجامع الأزهر، ومسجد الرفاعي.

ويمنح هذا المشهد الفريد الزائرين تجربة تجمع بين الترفيه والاستمتاع بعبق التاريخ في آن واحد.

 

خدمات متنوعة تناسب جميع الفئات

توفر الحديقة مجموعة من الخدمات التي تضمن تجربة زيارة مريحة، من بينها مطاعم وكافيتريات متنوعة، إلى جانب ممرات مظللة بالأشجار تتيح التنزه والتقاط الصور التذكارية.

كما تُعد الحديقة وجهة مفضلة للأسر المصرية خلال الأعياد، نظرًا لتوافر الخدمات والأسعار المناسبة مقارنة بغيرها من الأماكن الترفيهية.

 

وجهة مفضلة للاحتفال بالأعياد

تحولت حديقة الأزهر إلى واحدة من أهم المقاصد الترفيهية خلال المناسبات، حيث تجمع بين الطبيعة الخلابة والتنظيم الجيد والموقع المميز، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لقضاء أوقات ممتعة خلال عيد الأضحى.

ويؤكد تزايد الإقبال عامًا بعد عام على مكانتها كواحدة من أبرز المتنفسات العامة داخل القاهرة الكبرى.

حديقة الأزهر بالقاهرة حديقة الأزهر المساحات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

بعد عيد الأضحى.. 5 أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد