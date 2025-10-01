قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يلتقى رحيم أغاخان.. مشروعات مشتركة وضخ استثمارات خلال اللقاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالأمير رحيم أغاخان رئيس شبكة الأغاخان للتنمية، بحديقة الأزهر بالقاهرة فى حضور نخبة من كبار المسئولين بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة .

وعلى هامش اللقاء أشاد محافظ أسوان بالدور الرائد الذى تقوم به شبكة الأغاخان للتنمية من خلال ضخ إستثمارات متنوعة ، وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والإقتصادية والمجتمعية خلال الفترة الحالية من بينها تطوير مسجد الطابية ، وإضافة اللاندسكيب بالمنطقة المحيطة ، فضلاً عن تطوير حديقة النباتات التاريخية لتحويلها إلى حديقة نموذجية تليق بمكانتها العريقة كأحد أهم المزارات التى تشهد إقبال متزايد عليها من أهالى المحافظة ، وضيوفها من الزائرين ومختلف الأفواج السياحية .

وأكد المحافظ على أن محافظة أسوان كانت ولا تزال نموذجاً للشراكة المثمرة مع الشبكة حيث نفذت عدداً من المبادرات والمشروعات المتميزة التى ساهمت فى إحياء الطابع التراثى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب ، إلى جانب رفع جودة الخدمات الأساسية .

شبكة الأغاخان

ولذا فالمحافظة حريصة على مواصلة التعاون الوثيق مع شبكة الأغاخان ، وتوسيع نطاق منظومة العمل ليشمل مجالات أكثر إتساعاً فى المرحلة المقبلة بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية ورؤية " مصر 2030 " ، ويحقق التكامل مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ، ودفع عجلة التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات .

فيما أعرب الأمير رحيم أغاخان عن تقديره العميق للدولة المصرية وقيادتها السياسية ، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لما توفره من دعم وتعاون يتيح لشبكة الأغاخان القيام بدورها التنموى بفاعلية ، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات الإستراتيجية بما يساهم فى دعم التنمية المستدامة ، وتطوير المجتمعات المحلية ، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لمصر .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

بيراميدز

«الغندور»: المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

سقوط أخطر تشكيل عصابي بحوزته حشيش وشابو وخرطوش بالأقصر

محافظ سوهاج: برنامج التنمية المحلية بالصعيد تجربة ناجحة تتكامل مع "حياة كريمة"

محافظ سوهاج: برنامج التنمية المحلية بالصعيد تجربة ناجحة تتكامل مع "حياة كريمة"

مقتل سيدة في المنوفية

لسرقة ذهبها.. مقـ.ـتل سيدة مسنة في منزلها بالمنوفية

بالصور

بمشاركة 5 دول عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية| اليوم

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

فيديو

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد