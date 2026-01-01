ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي كواليس مثيرة تتعلق باختيار خليفة أحمد عبد الرؤوف في تدريب نادي الزمالك بعد قرار الأخير الاعتذار عن الاستمرار في منصبه في تدريب الفريق.

وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جون إدوارد الحاكم بأمره في نادي الزمالك وهو المتحكم في اختيار المدير الفني الجديد الذي سيخلف أحمد عبد الرؤوف في تدريب الفريق».

وأردف قائلًا: «طارق مصطفى مستبعد من تدريب الزمالك بناءً على رغبة جون إدوارد، وذلك خاصةً في ظل شخصية طارق مصطفى القوية وهذا يصعب مهمة التعامل مع جون إدوارد».

وأشار إلى أن خالد جلال تم طرح اسمه من قبل جون إدوارد لتولي تدريب الفريق لكن مجلس إدارة الزمالك رفض تعيينه.

وأضاف الكومي أن مجلس الزمالك يميل إلى تعيين مؤمن سليمان وكذلك في رغبة بعض الشيء من جون إدوارد لتوليه تدريب الفريق ولكن هناك عقبة كبيرة تتمثل في الشرط الجزائي الكبير في عقد مؤمن سليمان مع الشرطة العراقي.