شوبير عن رحيل أحمد عبد الرؤوف: لن يتحمل الضغوط

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب رحيل أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "جمهور الزمالك بينام في حال ويصحى في حال تاني خالص.. ومن بدري قولت إن أحمد عبد الرؤوف لن يتحمل الضغوط".

وأضاف: "أحمد عبد الرؤوف قال من أول يوم إن محمود بنتايك مش معايا، واللاعب فسخ عقده من جانب واحد دا معجبش إدارة الزمالك، وأصدرو بيان ضد كلام المدرب، وقررت الإدارة أنها تلغي المران والنهاية اتشال عبد الرؤوف".

وأعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيلة عن الفريق عبر حساباته الرسمية: "تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته".

وقال: "سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف".

وأضاف: "شكرا للكل، مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكرا لاعبين وجهاز طبي وإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقية، شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي".

ولعب الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف 7 مباريات في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز بـ 3 مباريات وتعادل 3 وخسر في مباراة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الاتحاد السكندري في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر يوم الخميس القادم.