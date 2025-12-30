بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، رحيله عن تدريب الفريق الأبيض بعد رحلة قصيرة بدأت في نوفمبر الماضي، ليكون المدرب الخامس للفريق خلال العام الحالي.

وكتب عبد الرؤوف عبر حساباته الرسمية:"تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك، أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته."

وأضاف:"سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف. شكراً لمجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم، شكراً للاعبين والجهاز الطبي والإداري، ولن يكون للحديث بقية، وشكراً لجمهور نادي الزمالك الوفي."

قاد أحمد عبد الرؤوف الفريق في 7 مباريات بمختلف المسابقات، حقق فيها 3 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة. وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 9 أهداف حتى مواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر قبل يومين.

مباراة الزمالك القادمة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.