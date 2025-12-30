الأهلي يتجاوز الفيحاء بثنائية ويعود لطريق الانتصارات في الدوري السعودي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

جاء هدف التقدم مبكرًا لصالح الأهلي عن طريق المهاجم الإنجليزي إيفان توني في الدقيقة السادسة، بعدما استغل هجمة منظمة نجح في تحويلها إلى هدف، ليمنح فريقه أفضلية سريعة في مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجح البرازيلي روجير إيبانيز في إضافة الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 64، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 85، ليُكمل الفريق المباراة منقوص العدد حتى صفارة النهاية.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، في انتظار استكمال باقي مباريات الجولة.

وتمكن الأهلي من العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام الفتح، مؤكدًا تفوقه التاريخي على الفيحاء في دوري المحترفين، حيث التقيا في 13 مواجهة، حقق خلالها الأهلي الفوز في 8 مباريات، مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة، مسجلًا 23 هدفًا، مقابل 6 أهداف فقط في مرماه.