نيجيريا تضرب أوغندا بثلاثية وتتصدر مجموعتها بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا

حقق منتخب نيجيريا فوزًا مهمًا على نظيره أوغندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

افتتح المنتخب النيجيري التسجيل في الدقيقة 28، بعد هجمة منظمة شهدت سلسلة من التمريرات المتقنة، انتهت بعرضية أرضية من فيسايو باشيرو من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قابلها بول أونواتشو بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وشهدت المباراة واقعة نادرة من جانب منتخب أوغندا، بعدما اضطر لاستخدام ثلاثة حراس مرمى خلال اللقاء، حيث بدأ المباراة الحارس دينيس أونيانجو قبل أن يتعرض للإصابة، ليحل محله جمال سالم، الذي تلقى بطاقة حمراء لاحقًا، ما أجبر الجهاز الفني على الدفع بالحارس الثالث نافيان أليونزي بدلًا من لاعب الوسط بابا الحسن.

وخاض منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو

خط الدفاع: برونو أونيمياتشي، إيجوه أوجبو، كالفين باسي، ريان أليبيوسو

خط الوسط: صامويل شوكويزي، رافاييل أونيديكا، ديلي باشيرو

خط الهجوم: موسيس سيمون، فيكتور أوسيمين، بول أونواتشو

وأقيمت المباراة ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات، في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي تنزانيا وتونس.

وبهذا الانتصار، تصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، فيما تذيل منتخب أوغندا الترتيب برصيد نقطة واحدة.