رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند

صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأنها تعتقد أن دونالد ترامب لا يزال يريد امتلاك جرينلاند، على الرغم من تراجعه عن تهديداته الأخيرة بالاستيلاء عليها بالقوة.

ورداً على سؤال في مؤتمر ميونيخ للأمن عما إذا كان الرئيس الأمريكي لا يزال يرغب في امتلاك الجزيرة القطبية الشمالية، قالت فريدريكسن: "للأسف، أعتقد أن الرغبة هي نفسها".

أدت مطامع ترامب في جرينلاند إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا. وفي الشهر الماضي، تراجع عن تهديداته بالاستيلاء على الجزيرة، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة لحليفته الدنمارك، بعد إبرام ما وصفه باتفاق "إطاري" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

لكن العلاقات ظلت متوترة.

قالت فريدريكسن ونظيرها الجرينلاندي، ينس-فريدريك نيلسن، إن الضغط على سكان الجزيرة "غير مقبول". لكن نيلسن قال إنه تم اتخاذ "بعض الخطوات" "في الاتجاه الصحيح".