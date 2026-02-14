قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

جرح نافذ ينهي الحكاية.. التفاصيل الكاملة لمقـ.ـتل شاب في مشاجرة بكفر الشيخ

مشادة تحولت إلى مشاجرة.. إنهاء حياة شاب في كفر الشيخ
مشادة تحولت إلى مشاجرة.. إنهاء حياة شاب في كفر الشيخ
محمود زيدان

سادت الأحزان أرجاء عزبة أبو مرسي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب وفاة أحد شباب القرية الذي لم يبلغ الـ 20 عامًا، وذلك على خلفية مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينه وبين شقيقين بقرية شنو المجاورة.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى ابنه القرية أحمد .ص.ع، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويربط على قلب أسرته وأهله وذويه.

جُرح نافذ بالبطن

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «أ.ص» 19 سنة، يقيم بعزبة أبو مرسي، مركز قلين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا بجرح نافذ بالبطن والصدر وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

ووفقًا المعلومات الأولية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «م.م» 28 سنة، نجار مسلح، وشقيقه «إ.م» 31 سنة، يقيمان بقرية شنو، دائرة مركز كفر الشيخ، وذلك إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة أثناء تواجدهم بصالون حلاقة.

ألقى ضباط المباحث، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة «مطواة» بحوزة المتهم الأول.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1396 لسنة 2026م، إداري مركز كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أمن كفر الشيخ قلين مدير أمن كفر الشيخ

