مشادة تحولت لـ مشاجرة.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب في كفر الشيخ

ألقت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «أ.ص» 19 سنة، يقيم بعزبة أبو مرسي، مركز قلين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا بجرح نافذ بالبطن والصدر وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وتبين من خلال التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة م.م 28 سنة، نجار مسلح، وشقيقه إ.م 31 سنة، يقيمان بقرية شنو، دائرة مركز كفر الشيخ، وذلك إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات سابقة أثناء تواجدهم بصالون حلاقة.

ألقى ضباط المباحث تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة مطواة بحوزة المتهم الأول، وأخطرت جهات التحقيق.