لا تقبل القسمة علي اتنين.. المصري يواجة زيسكو في كأس الكونفدرالية
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
محافظات

رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة كفر الشيخ

محمود زيدان

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

شملت الأعمال رفع كفاءة شارع المحافظة، وشارع عبد الهادي راضي، وشارع الملك عبد الله، وطريق الكوبري الأزرق، وطريق المحلة، حيث تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية، ورفع الأتربة والمخلفات، ومراجعة الأرصفة، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية لتيسير الحركة المرورية، خاصة بالمناطق الحيوية ذات الكثافة العالية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على تحسين شبكة الطرق الداخلية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين، مع استمرار أعمال التطوير تباعًا بجميع قطاعات المدينة.

محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ لواء دكتور علاء عبد المعطي أخبار محافظة كفر الشيخ

