رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

شملت الأعمال رفع كفاءة شارع المحافظة، وشارع عبد الهادي راضي، وشارع الملك عبد الله، وطريق الكوبري الأزرق، وطريق المحلة، حيث تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية، ورفع الأتربة والمخلفات، ومراجعة الأرصفة، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية لتيسير الحركة المرورية، خاصة بالمناطق الحيوية ذات الكثافة العالية، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على تحسين شبكة الطرق الداخلية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين، مع استمرار أعمال التطوير تباعًا بجميع قطاعات المدينة.