لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
بطاقة 100 لتر/ ثانية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة مياه متبول| صور

محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية متبول بمركز كفر الشيخ، «محطة تنقية مياه فائقة الجودة» بتكلفة 100 مليون جنيه، والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق بطاقة 8.5 ألف م³/يوم (100 لتر/ث)، لخدمة نحو 58 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور النائب محمد عرابي، عضو مجلس النواب، واللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس هشام داوود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ومديري التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء محطة مياه شرب متبول ونطاق خدمتها وعدد المستفيدين ومكوناتها، وتفقد وحدات تنقية مياه الشرب بتقنية الترشيح الغشائي الفائق، إضافة إلى المبنى الإداري وكافة مكونات المحطة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ ، أن محطة مياه قرية متبول مقامة على مساحة 1600م²، وتخدم مناطق متبول، كفر متبول، الطايفة، كفر الطايفة، عزبة عرابي، عزبة السيد عطية، كما تضم خط العكرة بطول 5.5 كم، وخط المرشحة بطول 1 كم.

وأشار محافظ كفرالشيخ ، إلى أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقطاع مياه الشرب، حيث تسهم في توفير مياه نقية فائقة الجودة وتحسين مستوى الخدمة بالقرى المستفيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى الحرص على متابعة نسب التنفيذ بشكل لحظي وسرعة إنجازها بما يحقق رضا المواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات، وتدشين محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة لأهالينا.

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

لمدة 3 أيام.. تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائي ببني مزار شمال المنيا

أجواء عالمية.. شرم الشيخ تحتفي بانطلاق الكرنفال اللاتيني السنوي بسوهو سكوير

المنشأة تودع نجل القارئ الكبير.. تشييع جثمان العميد محمد المنشاوي بسوهاج

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

