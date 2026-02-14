بطاقة 100 لتر/ ثانية.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة مياه متبول| صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية متبول بمركز كفر الشيخ، «محطة تنقية مياه فائقة الجودة» بتكلفة 100 مليون جنيه، والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق بطاقة 8.5 ألف م³/يوم (100 لتر/ث)، لخدمة نحو 58 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمنظومة مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور النائب محمد عرابي، عضو مجلس النواب، واللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس هشام داوود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ومديري التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء محطة مياه شرب متبول ونطاق خدمتها وعدد المستفيدين ومكوناتها، وتفقد وحدات تنقية مياه الشرب بتقنية الترشيح الغشائي الفائق، إضافة إلى المبنى الإداري وكافة مكونات المحطة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ ، أن محطة مياه قرية متبول مقامة على مساحة 1600م²، وتخدم مناطق متبول، كفر متبول، الطايفة، كفر الطايفة، عزبة عرابي، عزبة السيد عطية، كما تضم خط العكرة بطول 5.5 كم، وخط المرشحة بطول 1 كم.

وأشار محافظ كفرالشيخ ، إلى أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقطاع مياه الشرب، حيث تسهم في توفير مياه نقية فائقة الجودة وتحسين مستوى الخدمة بالقرى المستفيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى الحرص على متابعة نسب التنفيذ بشكل لحظي وسرعة إنجازها بما يحقق رضا المواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات، وتدشين محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة لأهالينا.