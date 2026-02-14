رئيس الوزراء البريطاني: نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يجب أن نبني أوروبا قوية قادرة على الدفاع عن نفسها، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وتابع: « نريد السلام لكن علينا الاستعداد للقتال والدفاع عن نفسنا»، مشددا على أنه يجب علينا بناء قوتنا العسكرية وأن نكون قادرين على ردع العدوان.

وشدد على أن روسيا ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا في أوكرانيا وتعيد تسليح قواتها، مؤكدا على أنه يجب أن نستقل دفاعيا وأمنيا.

وأردف: « يجب أن نزيد الاستثمارات في المجالات العسكرية»، مشيرا إلى أن بريطانيا ستنشر مجموعة حاملات طائرات شمال الأطلسي هذا العام.