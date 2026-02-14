موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي

ويواجه النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الاهلي والجيش الملكي عبر قنوات بي ان سبورتس

ويتصدر فريق الأهلي جدول المجموعة الثاني برصيد 9 نقاط ثم الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وأخيرا شبيبة القبائل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.