قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الهلال السوداني يتقدم بهدف على سانت لوبوبو في شوط أول مثير

الهلال السوداني
الهلال السوداني
محمد سمير

أنهى فريق الهلال السوداني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام سانت لوبوبو، في المواجهة المقامة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يحمل أهمية قصوى لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

شهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، بعدما سقط محمد عبد الرحمن غربال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 أثناء تسديده إحدى الكرات، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب، معتبرًا أن الالتحام لا يرقى إلى مستوى المخالفة.

واصل الهلال ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، مستفيدًا من اندفاع لاعبي سانت لوبوبو، حتى نجح في ترجمة تفوقه إلى هدف مستحق.

في الدقيقة 26، أطلق ستيفن إيبولا تسديدة قوية زاحفة سكنت الشباك، معلنًا تقدم الهلال بهدف أول، نتيجة تمنح بطل السودان أفضلية مهمة في سباق الصدارة.

الهدف منح الهلال ثقة أكبر في إدارة اللقاء، خاصة أن التعادل يكفيه لضمان التأهل، بينما يمنحه الانتصار صدارة مؤكدة للمجموعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى بيدي جونيور لاعب سانت لوبوبو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45 بعد تعمده شد أحد لاعبي الهلال من القميص، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

الطرد زاد من صعوبة مهمة سانت لوبوبو، الذي يحتاج للفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل.

حسابات معقدة في المجموعة

يدخل الهلال الجولة الأخيرة وهو في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ7 نقاط، ثم صنداونز بـ6 نقاط، فيما يتذيل سانت لوبوبو الترتيب بـ5 نقاط.

ويكفي الهلال نقطة واحدة لضمان التأهل، كما يضمن صدارة المجموعة حال التعادل مع فوز صنداونز، لتفوقه في المواجهات المباشرة. أما الخسارة فقد تعني نهاية مشواره حال فوز منافسيه، ما يزيد من أهمية الشوط الثاني.

وتقام المباراتان في توقيت واحد عند الثالثة مساءً، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث ستحدد نتيجة اللقاءين معًا هوية المتأهلين إلى الدور المقبل من البطولة القارية

الهلال سانت لوبوبو دوري أبطال أفريقيا ركلة جزاء إيبولا صنداونز مولودية الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

ارشيفية

إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مواد مخدرة في القاهرة

المتهم

ضبط قائد دراجة نارية أحدث تلفيات بسيارة سيدة لخلاف على أولوية المرور

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تتابع جولة الإعادة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين بـ3 محافظات

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد