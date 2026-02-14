دوري أبطال أفريقيا.. الهلال السوداني يتقدم بهدف على سانت لوبوبو في شوط أول مثير

أنهى فريق الهلال السوداني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام سانت لوبوبو، في المواجهة المقامة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء يحمل أهمية قصوى لتحديد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

شهدت الدقائق الأولى إثارة كبيرة، بعدما سقط محمد عبد الرحمن غربال داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 أثناء تسديده إحدى الكرات، مطالبًا باحتساب ركلة جزاء، إلا أن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب، معتبرًا أن الالتحام لا يرقى إلى مستوى المخالفة.

واصل الهلال ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، مستفيدًا من اندفاع لاعبي سانت لوبوبو، حتى نجح في ترجمة تفوقه إلى هدف مستحق.

في الدقيقة 26، أطلق ستيفن إيبولا تسديدة قوية زاحفة سكنت الشباك، معلنًا تقدم الهلال بهدف أول، نتيجة تمنح بطل السودان أفضلية مهمة في سباق الصدارة.

الهدف منح الهلال ثقة أكبر في إدارة اللقاء، خاصة أن التعادل يكفيه لضمان التأهل، بينما يمنحه الانتصار صدارة مؤكدة للمجموعة.

وقبل نهاية الشوط الأول، تلقى بيدي جونيور لاعب سانت لوبوبو البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45 بعد تعمده شد أحد لاعبي الهلال من القميص، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، ويُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

الطرد زاد من صعوبة مهمة سانت لوبوبو، الذي يحتاج للفوز من أجل إنعاش آماله في التأهل.

حسابات معقدة في المجموعة

يدخل الهلال الجولة الأخيرة وهو في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، يليه مولودية الجزائر بـ7 نقاط، ثم صنداونز بـ6 نقاط، فيما يتذيل سانت لوبوبو الترتيب بـ5 نقاط.

ويكفي الهلال نقطة واحدة لضمان التأهل، كما يضمن صدارة المجموعة حال التعادل مع فوز صنداونز، لتفوقه في المواجهات المباشرة. أما الخسارة فقد تعني نهاية مشواره حال فوز منافسيه، ما يزيد من أهمية الشوط الثاني.

وتقام المباراتان في توقيت واحد عند الثالثة مساءً، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث ستحدد نتيجة اللقاءين معًا هوية المتأهلين إلى الدور المقبل من البطولة القارية