الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا

حجز فريق الهلال السوداني مقعده رسميًا في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على سانت إيلوا لوبوبو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

بدأت المباراة بإيقاع سريع وضغط هجومي من الهلال، الذي بحث عن هدف مبكر يريحه من حسابات الجولة الأخيرة. وشهدت الدقيقة 18 مطالبة لاعبي الفريق السوداني بركلة جزاء بعد سقوط محمد عبد الرحمن غربال داخل منطقة الجزاء أثناء تسديد الكرة، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 26، نجح ستيفن إيبولا في فك شفرة الدفاع الكونغولي، بعدما أطلق تسديدة قوية زاحفة سكنت الشباك، معلنًا هدف التقدم الذي منح الهلال أفضلية معنوية وفنية، وعزز حظوظه في حسم الصدارة.

تعقدت مهمة سانت إيلوا لوبوبو قبل نهاية الشوط الأول، بعدما حصل بيدي جونيور على الإنذار الثاني في الدقيقة 45 بسبب تعمده شد أحد لاعبي الهلال، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء ويكمل الفريق الضيف اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، حاول لوبوبو العودة في النتيجة رغم النقص العددي، وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 72، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليبقى التقدم السوداني قائمًا.

ولم تخلُ الدقائق الأخيرة من التوتر، حيث تعرض صلاح عادل لاعب الهلال للطرد في الدقيقة 76، لتتكافأ الكفة عدديًا من جديد، إلا أن الهلال نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، مؤكدًا عبوره إلى ربع النهائي ومتقدمًا على منافسيه في سباق التأهل، فيما تجمد رصيد سانت إيلوا لوبوبو عند 5 نقاط في المركز الأخير ليودع البطولة رسميًا.

وأقيمت المباراة في توقيت موحد مع اللقاء الآخر بالمجموعة، تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، في جولة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يكتب الهلال كلمة النهاية ويؤكد تفوقه القاري