أتوبيس الزمالك يصل ملعب هيئة قناة السويس لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها في السادسة مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.