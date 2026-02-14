قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
آية التيجي

يُعد نقص فيتامين د من المشكلات الصحية الشائعة عالميًا، خاصة مع قلة التعرض لأشعة الشمس أو ضعف التغذية. 

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

وكشف موقع Mayo Clinic، إن انخفاض مستويات فيتامين د قد يؤدي إلى أعراض تدريجية قد لا يلاحظها البعض في البداية، فيما يلي أبرز أعراض نقص فيتامين د في الجسم:

- الشعور بالإرهاق والتعب المستمر
ويعد التعب المزمن وضعف الطاقة من أكثر الأعراض شيوعًا، حتى في حال الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- آلام العظام وأسفل الظهر:
ويلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في امتصاص الكالسيوم، لذلك قد يؤدي نقصه إلى آلام في العظام، خاصة في الظهر والحوض والساقين.

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

- ضعف العضلات:
توضح المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن انخفاض مستوى فيتامين د قد يتسبب في ضعف أو تشنجات عضلية، وقد يزيد من خطر السقوط لدى كبار السن.

- تكرار الإصابة بالعدوى:
فيتامين د يدعم الجهاز المناعي، لذلك قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نقصه أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي.

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

- تساقط الشعر:
أشارت بعض الدراسات، إلى وجود ارتباط بين نقص فيتامين د وتساقط الشعر، خاصة في حالات تساقط الشعر الشديد.

- تقلبات المزاج والاكتئاب:
بحسب تقارير NIH، يرتبط نقص فيتامين د بزيادة احتمالات الإصابة بأعراض الاكتئاب، خاصة لدى كبار السن.

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

أعراض نقص فيتامين د لدى الأطفال

وتوضح Cleveland Clinic أن الأطفال قد يعانون من:
تأخر في النمو
لين العظام (الكساح)
تأخر ظهور الأسنان

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

من الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟

ـ الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كافٍ

ـ أصحاب البشرة الداكنة
كبار السن

ـ من يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي تؤثر على الامتصاص

ـ الأشخاص الذين يعانون من السمنة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

متى يجب إجراء تحليل فيتامين د؟

وينصح بإجراء تحليل الدم في حال ظهور أعراض مستمرة مثل التعب وآلام العظام، أو في حال وجود عوامل خطر، لتحديد الحاجة إلى مكملات غذائية تحت إشراف طبي.

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

طرق الوقاية من نقص فيتامين د

ـ التعرض المعتدل لأشعة الشمس

ـ تناول أطعمة غنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية والبيض

ـ استخدام المكملات الغذائية عند الحاجة وفق استشارة طبية.

أعراض نقص فيتامين د نقص فيتامين د في الجسم علامات نقص فيتامين د تحليل فيتامين د علاج نقص فيتامين د فيتامين د والعظام نقص فيتامين د والاكتئاب فيتامين د والمناعة

