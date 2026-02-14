مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء قرية عرب الرمل بمركز قويسنا في محافظة المنوفية عقب وفاة طالب بالشهادة الإعدادية أثناء عبوره شريط السكة الحديد حيث صدمه القطار.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث قويسنا بمصرع طالب اثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية عرب الرمل.

وبالانتقال تبين مصرع الطالب علي محمد علي طالب بالشهادة الإعدادية اثناء عبوره شريط السكة الحديد صدمه القطار.

وأكد الأهالي أن الشاب طالب معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع من اهالي القرية والخبر كان صدمة كبيرة لأهالي القرية.

وينتظر الأهالي الجثمان لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية