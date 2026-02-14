أمريكا التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤولين أنفسهم : جزء كبير من تعهدات المانحين خصص لمشاريع إنسانية وقوة استقرار دولية في غزة.

وأشارت نيويورك تايمز - بحسب مسؤول بالبيت الأبيض - إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع تعهدات مالية إضافية لمجلس السلام في غزة.

وقال الكرملين في بيان له : بوتين ناقش مع عباس مسألة تخصيص مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لأغراض إنسانية في إطار "مجلس السلام".



