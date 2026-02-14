قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

موعد رؤية هلال رمضان 2026 | اليوم الأطول في ساعات الصيام وإمساكية الشهر الكريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المسلمين في مصر والعالم الإسلامي نحو السماء، ترقبًا للحظة ميلاد الهلال التي تحدد بداية شهر الصيام. ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا سيحل فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، بعد أن يكتمل شهر شعبان ثلاثين يومًا.

لحظة الاقتران.. ميلاد الهلال في سماء القاهرة

تشير الحسابات إلى أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1447 هجريًا، الموافق 17 فبراير 2026، وهو ما يُعرف بيوم الرؤية.

ورغم حدوث الاقتران في هذا التوقيت، فإن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في بعض الدول الآسيوية، مثل كوالالمبور في ماليزيا وجاكرتا في إندونيسيا، ما يجعل رؤية الهلال هناك غير ممكنة في ذلك اليوم.

دقائق حاسمة بعد الغروب

وتوضح الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب بعد غروب شمس يوم الرؤية بفارق زمني بسيط في عدد من المدن. ففي مكة المكرمة، يغرب القمر بعد الشمس بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، بينما تتراوح مدة بقائه بعد الغروب في باقي محافظات مصر بين ثلاث وأربع دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتراوح مدة بقاء القمر بعد غروب الشمس بين دقيقة واحدة و12 دقيقة، باستثناء المنامة في البحرين، ودبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسقط في سلطنة عمان، وطهران في إيران، حيث يغرب القمر مع غروب الشمس تمامًا.

وفي المقابل، يغرب القمر قبل غروب الشمس في كراتشي بباكستان بدقيقة واحدة، وفي كوالالمبور وجاكرتا بأربع دقائق، ما يؤكد تعذر رؤية الهلال في تلك المناطق.

الأربعاء متمم لشعبان.. والخميس أول رمضان فلكيًا

وبناءً على هذه المعطيات، يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان 1447 هجريًا، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

29 يومًا من الصيام.. وساعات تتدرج حتى الذروة

وكشفت إمساكية شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، الموافق 2026 ميلاديًا، أن الشهر سيكون هذا العام 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات الفلكية.

ويُعد يوم الخميس 19 فبراير، الموافق الأول من رمضان، هو أقصر أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، إذ تبلغ مدة الصوم فيه 13 ساعة ودقيقتين. ومع توالي الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيًا حتى تصل إلى ذروتها في اليوم الأخير.

أما يوم الخميس 19 مارس، الموافق 29 رمضان، فيُعد أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام، حيث تمتد فترة الصوم إلى 13 ساعة و52 دقيقة.

 

ورغم دقة الحسابات الفلكية، يبقى الإعلان الرسمي لبداية الشهر الفضيل مرهونًا بالرؤية الشرعية التي تعلنها الجهات المختصة. وبين الحسابات الدقيقة والقلوب المترقبة، يبقى رمضان موسمًا سنويًا للتجدد الروحي، تتوحد فيه المشاعر وتتعالى فيه الدعوات بأن يحل الشهر بالخير واليُمن والبركات على مصر وسائر بلاد المسلمين.

رمضان القاهرة مكة المكرمة مصر الصيام

