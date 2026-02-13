قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
مختار جمعة: الأمن النفسي أساس الاستقرار.. والإيمان طريق الطمأنينة في زمن الاضطراب
خالد الغندور: العين اللي اختارت كامويش الأنجولي لازم تتحاسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

يترقب الملايين موعد تنفيذ زيادات الإيجار القديم في 2026، وذلك انتهاء المهلة النهائية المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف يوم 5 فبراير الجاري ، والتي تُعد المرحلة الأهم التي يترتب عليها التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم.

وانتهت فترة عمل لجان الحصر، بعد قرار الحكومة مد عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون.
 

خطة حكومية لإعادة تنظيم الإيجار القديم تدريجيًا

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويستهدف تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري، مع الحفاظ على قدر من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
 

الإيجار القديم

وتهدف الحكومة من خلال هذا المسار إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة داخل سوق الإيجارات، والتي أدت إلى تشوهات واضحة في المنظومة العقارية، دون إحداث صدمة مفاجئة قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي أو تفرض أعباء غير محسوبة على المواطنين.

آلية تصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون

نصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية.

ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى الخدمات والمرافق المتاحة بالمنطقة، وحالة البنية التحتية، ومدى القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، فضلًا عن الكثافة السكانية وطبيعة النشاط السكني أو التجاري المحيط.

التوقيت الرسمي لبدء تحصيل الزيادة القانونية

وبحسب نصوص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة مع بداية الشهر التالي مباشرة.

ويُعد نشر نتائج اللجان في الجريدة الرسمية الإجراء القانوني الحاسم الذي يترتب عليه بدء تنفيذ زيادات الإيجار القديم بشكل رسمي، مع منح المواطنين فترة زمنية للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد لتطبيقها دون مفاجآت.
 

جدل حول تعديل قانون الإيجار القديم

قيمة الزيادة في الإيجار القديم حسب التصنيف

حدد قانون الإيجار القديم قيمة الزيادة في الأجرة بناءً على الفئة السكنية التي تنتمي إليها الوحدة، حيث تقرر أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا، وإذا كان الإيجار الحالي 200 جنيه فمع تطبيق الزيادة سيصل الإيجار إلى 4000 جنيه.

أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتُطبق عليها زيادة قدرها 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين تُحدد الزيادة في المناطق الاقتصادية أيضًا عند 10 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ويستهدف هذا التدرج في قيمة الزيادات مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة، وتحقيق قدر من العدالة في تطبيق القانون، بما يحد من الآثار الاجتماعية السلبية المحتملة.

الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية

كما نص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية، تمتد إلى سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
 

ننشر نص الحكم الذي استند إليه الطعن الجديد بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ويبدأ تطبيق هذه الزيادة السنوية اعتبارًا من السنة الثانية بعد بدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، بما يضمن تدرج التطبيق وتخفيف الأعباء المفاجئة عن المستأجرين، وفي الوقت نفسه يمنح الملاك فرصة لتحسين العائد الإيجاري بصورة تدريجية ومنظمة.

2026 عام الحسم في ملف الإيجار القديم

ويمثل عام 2026 مرحلة مفصلية وحاسمة في ملف الإيجار القديم، مع بدء تنفيذ زيادات طال انتظارها، وسط متابعة دقيقة من الحكومة والرأي العام، في محاولة لتحقيق معادلة متوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، وإعادة الانضباط إلى سوق الإيجارات في مصر بعد سنوات طويلة من الجمود.

الإيجار القديم زيادات الإيجار القديم موعد بدء تنفيذ زيادات الإيجار القديم في 2026 موعد تنفيذ زيادات الإيجار القديم في 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب
أجمل رسائل عيد الحب 2026 للحبيب

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب
فوائد الزنجبيل لصحة القلب

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد