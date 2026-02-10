عاطف مغاوري : تطبيق قانون الإيجار القديم تسبب في تراكم المديونيات

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على التشريع فقط، بل يشمل مراقبة آثار القوانين على المواطنين، خاصة المستأجرين.

وقال مغاوري، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تطبيق قانون الإيجار القديم تسبب في تراكم المديونيات على الأسر، بعد مطالبتهم بسداد فرق الإيجار منذ 1 سبتمبر، رغم أن المادة 2 من القانون تمنح مهلة للسكن التجاري والسكني.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية في 2002، بهدف حماية المستأجرين ومنحهم حقوقهم دون أعباء مالية غير مناسبة