برلمان

يتعارض مع الدستور.. مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء تصنيف وحدات الإيجار القديم

الايجار القديم
الايجار القديم
أميرة خلف

أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون جديد للإيجار القديم لمجلس النواب الفترة المقبلة.

وأوضح" مغاوري" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن مشروع القانون يدعو لإلغاء تصنيف الوحدات إلى «متميز – اقتصادي – متوسط» ، مؤكدا أنه يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع مبادئ الدستور التي تنص على المساواة، كما أن السكن ليس معيارًا للحكم على المواطنة.

وتابع عضو البرلمان قائلا:"وجود وحدتين في عمارة واحدة لا يعني اختلافًا جوهريًا في التقييم، مشيرًا إلى أن المشرع أغفل طبيعة مناطق السكن لأول مرة، في وقت تتطور فيه أغلب مناطق السكن والريف ويكون الساكن شريكًا في هذا التطور.

الايجار القديم عاطف مغاوري وحدات الايجار القديم مجلس النواب الحكومة

