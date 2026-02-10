وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ويؤكد اهتمامه بتنمية مهاراتهم الرقمية

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حوارًا مفتوحًا مع الطلاب والطالبات في مدرسة وادي النطرون الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية

حيث تحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن المناهج الدراسية، كما أكد الوزير خلال لقائه بالطلاب على أهمية دراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، لما لها من دور محوري في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل المستقبلي.

كما اطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدد الطلاب الذين اجتازوا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي الأول

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه اجتياز دراسة هذه المادة يؤهل الطلاب للحصول على شهادة دولية في البرمجة، بما يعزز فرصهم التنافسية ويؤهلهم للعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة عبر الإنترنت.

جدير بالذكر أنه في أولى الجولات الميدانية خلال الفصل الدراسي الثاني، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء والانضباط داخل المدارس.

وذلك في إطار حرص الوزارة على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مدارس الجمهورية.

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهلت جولة الوزير بتفقد مدرسة وادي النطرون الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة وادى النطرون التعليمية، والتى تضم عدد ٩٠٠ طالب وطالبة، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح، والاستماع للإذاعة المدرسية.

ثم قام الوزير بجولة داخل عدد من الفصول الدراسية، واطّلع على انتظام سير الدراسة، ونسب الكثافات الطلابية، ومستوى الانضباط داخل الفصول، كما اطلع على سجلات الحضور والغياب والتقييمات الأسبوعية، واطمأن على تنفيذ الخطة الدراسية والمناهج المقررة.