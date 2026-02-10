قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تحقيقات وملفات

أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
منتصر الرفاعي

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تقديم عروض استثنائية بقميص ريال مدريد خلال الموسم الحالي مؤكدًا أنه يعيش واحدة من أفضل فتراته الكروية بعدما فرض اسمه بقوة على الساحة المحلية والقارية وواصل هز الشباك وتحطيم الأرقام القياسية بوتيرة مذهلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، نجح مبابي في تسجيل 38 هدفًا خلال 31 مباراة في مختلف المسابقات محققًا معدلًا تهديفيًا بلغ 1.23 هدف في المباراة الواحدة وهو الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

ومع تبقي أكثر من ثلاثة أشهر على نهاية الموسم، بات النجم الفرنسي على بعد 6 أهداف فقط من معادلة أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته، والبالغة 44 هدفًا والتي سبق أن حققها الموسم الماضي مع ريال مدريد، وقبلها بقميص باريس سان جيرمان.

هيمنة مطلقة في الدوري الإسباني

ويفرض مبابي سيطرته الكاملة على الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما تصدر قائمة الهدافين إلى جانب تصدره قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية، حيث سجل 23 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة ليصل إلى 27 مساهمة تهديفية وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي الليجا.

وخلال آخر 27 مباراة له في المسابقة، ساهم مبابي في 36 هدفًا، ليواصل قيادة ريال مدريد في سباق المنافسة على الصدارة مؤكدًا قيمته كأحد أبرز نجوم الموسم.

أرقام تاريخية في الليجا

وعلى صعيد مسيرته في الدوري الإسباني خاض مبابي 56 مباراة، سجل خلالها 54 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمةوبإجمالي 61 مساهمة تهديفية.

أما في الموسم الحالي فقط فقد شارك في 22 مباراة بالليجا سجل فيها 23 هدفًا وصنع 4 أهداف ليصل إلى 27 مساهمة تهديفية.

حصاد الموسم مع النادي والمنتخب

وخلال الموسم الجاري سجل مبابي 43 هدفا وصنع 7 أهداف بإجمالي 50 مساهمة تهديفية في 35 مباراة سواء مع ريال مدريد أو منتخب فرنسا، من بينها 14 هدفًا من ركلات جزاء.

وتوزعت أهدافه بين عدة بطولات، أبرزها الدوري الإسبانيزدوري أبطال أوروبا كأس إسبانيا وتصفيات كأس العالم.

مسيرة استثنائية بالأرقام

وعلى مدار مسيرته الاحترافية خاض كيليان مبابي 552 مباراة سجل خلالها 420 هدفا وقدم 151 تمريرة حاسمة ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 571 مساهمة، في مسيرة تؤكد مكانته كأحد أعظم نجوم جيله.

مبابي ريال مدريد الدوري الاسباني باريس سان جيرمان

