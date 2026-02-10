مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصان يتشاجران مع بعضهما بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) .. وبحوزتهما (2 سلاح أبيض المستخدمان فى الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لنشوب مشاجرة بينهما بسبب المُزاح، قاما على إثرها بالتعدى على بعضهما والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





