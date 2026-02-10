قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسقط تحتفي بالشخصيات العمانية المؤثرة عالميًا والمدرجة في برامج اليونسكو

أ ش أ

تحتفي سلطنة عمان بالشخصيات العمانية المؤثرة عالميًا المدرجة في برامج اليونسكو والجهود التي تبذلها المؤسسات الثقافية المعنية في جمع وتوثيق الآداب والمدونات العمانية التي ألفتها شخصيات عمانية بارزة لمع نجمها عبر مئات السنين.

ويعكس الاحتفاء بهذا اليوم ثمرة الجهود الوطنية المتواصلة في توثيق التراث الثقافي العماني وإبرازه في المحافل الدولية، وتعزيز حضور سلطنة عمان في برامج ومبادرات المنظمة، والتزام اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمواصلة العمل على إبراز العناصر والرموز الثقافية العمانية في المحافل الدولية، وترسيخ مكانة عمان الثقافية والحضارية عالميًا.

في هذا السياق، قال وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة العمانية سعيد بن سلطان البوسعيدي "إن سلطنة عمان وثقت حتى الآن ما يتجاوز 30 شخصية عمانية شملت سيرًا ذاتية ودراسات معمقة في نتاجها الفكري والثقافي، أدرجت منها 9 شخصيات ضمن برنامج اليونسكو لإحياء الذكرى المئوية أو الخمسينية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميًا".

وأضاف "أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لعمل مؤسساتي دؤوب شمل إجراء بحوث ودراسات متخصصة في المجالات الثقافية، وتنفيذ ندوات علمية معمقة تناولت شخصيات عمانية ذات أثر راسخ عبر التاريخ، إلى جانب تعاون مثمر بين المؤسسات المعنية التي أسهمت في توسيع دائرة انتشار هذه الأعمال محليا وإقليميًا ودوليًا".

وأكد أن ترسيخ حضور هذه الشخصيات على المستوى العالمي من خلال برامج اليونسكو المختلفة يعزز التضامن الفكري والمعنوي بين البشر، انسجاما مع الميثاق التأسيسي لليونسكو، كما يفتح آفاقا أوسع لتبادل المعارف والحوار الثقافي مع مختلف شعوب العالم، ويؤكد أن المشترك الإنساني بيننا وبين الآخرين أوسع من مساحات الاختلاف.

وتابع أن البحث المستفيض يسهم أيضًا في سير هذه الأعلام في تأصيل الشخصية العمانية وتوثيق أبعادها التاريخية، لتغدو اليوم فضاء معرفيا رحبا للشباب العماني يستلهمون منه جذور ثقافتهم، ويجددون حضورها بأصالة راسخة وروح معاصرة.

من جانبه، قال الدكتور محمود بن عبدالله العبري أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم - بمناسبة الاحتفاء بالشخصيات العمانية المسجلة في اليونسكو - "لقد نجحت سلطنة عمان في إدراج كوكبة من أعلامها الذين تجاوز أثرهم حدود المكان والزمان في برنامج اليونسكو للاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا؛ تقديرا لإسهاماتهم الفكرية والعلمية والثقافية في خدمة الإنسانية".

يأتي هذا الاحتفاء تجسيدا لنهج عماني أصيل يؤمن بأن الثقافة والمعرفة جسور للتواصل بين الشعوب، وأن الإرث الحضاري مسؤولية مشتركة في صونه وإبرازه للأجيال.

وأضاف "أنه خلال السنوات الماضية نجحت سلطنة عمان في تسجيل 9 من أعلامها في هذا البرنامج الدولي؛ تكريمًا لدورهم الحضاري واعترافا بفكرهم وإسهامهم في رفد مسيرة الفكر والعلم والمعرفة الإنسانية.. وآخر شخصيتين تم تسجيلهما العام المنصرم في برنامج اليونسكو للاحتفاء بالذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالميا".

سلطنة عمان الشخصيات العمانية المؤثرة عالميًا المدرجة في برامج اليونسكو المؤسسات الثقافية المعنية في جمع وتوثيق الآداب والمدونات العمانية شخصيات عمانية بارزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

