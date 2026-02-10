بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رجحت مصادر مطلعة لصدي البلد تولي المهندسة راندة المنشاوي وزارة الإسكان خلفا للمهندس شريف الشربيني و وتولي اللواء محمد عبد الفتاح وزارة الإنتاج الحربي ، ومحمد فريد وزارة الاستثمار والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي وجيهان زكي وزيرة للثقافة ،وأحمد رستم لوزارة التخطيط،وحسن الرداد لوزارة العمل وضياء رشوان وزيرا للإعلام واستمرار بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية.



وكانت قد كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في مصر، والذي من المتوقع أن يتم خلال أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، على أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.

أوضحت المصادر لـ صدى البلد أن التعديل الوزاري سيشهد ترشيحات متنوعة لتولي الحقائب الوزارية، تشمل أحد رؤساء الهيئات المالية لوزارة اقتصادية، وأحد المحافظين لوزارة خدمية، وخبير اقتصاد دولي لوزارة اقتصادية بعد فصلها، إضافة إلى عضو مجلس النواب وأحد نواب الوزراء الحاليين، وأحد أساتذة الجامعات، بالإضافة إلى قيادات أمنية بارزة.