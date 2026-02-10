قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عروض أمريكية ورمضانية.. ماذا يحدث مع إمام عاشور؟

ولاء خنيزي

عاد اسم إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليتصدر المشهد الإعلامي من جديد، في ظل أنباء متداولة عن عروض احتراف خارجية، وتطورات أخرى تتعلق بطلبه الظهور الإعلامي والإعلاني خلال شهر رمضان، وسط سياسة انضباطية صارمة تنتهجها إدارة القلعة الحمراء.

حقيقة العروض الخارجية

الإعلامية سهام صالح حسمت الجدل حول ما تردد عن وجود عروض أمريكية للاعب، مؤكدة خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E أن هذه الأنباء غير صحيحة.


ونقلت صالح عن مصادر داخل النادي الأهلي أن إمام عاشور لم يتلقَ أي عروض، سواء رسمية أو شفهية، من أندية أمريكية، كما لم تصل أي استفسارات بخصوصه، ولم يشر اللاعب نفسه إلى وجود اهتمام من هذا النوع.

أزمة داخلية مستمرة

ووصفت سهام صالح وضع إمام عاشور داخل الأهلي بأنه «قنبلة موقوتة»، قد تنفجر في أي وقت، مشيرة إلى أن الانتقادات الجماهيرية أو الإعلامية التي يتعرض لها اللاعب لن تغيّر من واقع الأزمة.


وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار مرتبطة بالجانب المالي، مؤكدة أن حصول اللاعب على 15 مليون جنيه سنويًا يمثل جوهر الخلاف، وهو ما يبقي الملف مفتوحًا داخل النادي.

طلب الظهور في رمضان

في سياق متصل، كشف الإعلامي خالد الغندور أن إمام عاشور تقدم بطلب لإدارة الأهلي للسماح له بالظهور الإعلامي والإعلاني خلال شهر رمضان المقبل، بعد تلقيه عدة عروض للمشاركة في برامج رمضانية وحملات دعائية، مستغلًا الموسم التسويقي الأبرز للاعبي كرة القدم.

قرار سابق بالمنع

وأوضح الغندور، عبر برنامج «ستاد المحور»، أن إدارة الأهلي كانت قد أصدرت قرارًا بمنع اللاعب من أي ظهور إعلامي أو إعلاني عقب أزمته الأخيرة، ضمن سياسة تهدف إلى فرض الانضباط والتركيز، خاصة مع ضغط المباريات محليًا وقاريًا.

محاولة لتصحيح المسار

وأضاف أن إمام عاشور تواصل مؤخرًا مع مسؤولي إدارة الكرة، مؤكدًا التزامه الكامل بتعليمات الجهاز الفني والإداري، ورغبته في فتح صفحة جديدة مع النادي، مطالبًا بإعادة النظر في قرار المنع، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

قرار مرتقب

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي تدرس الطلب حاليًا، في محاولة لتحقيق توازن بين مصلحة الفريق الفنية والانضباطية، وحقوق اللاعب التسويقية والتعاقدية، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالموافقة المشروطة أو باستمرار قرار المنع حتى نهاية الموسم.

توازن بين الانضباط والحقوق

ويأتي ذلك في ظل سياسة صارمة يتبعها الأهلي تجاه الظهور الإعلامي للاعبين خلال الفترات الحساسة من الموسم، بهدف الحفاظ على التركيز داخل غرفة الملابس، في وقت لا يحتمل فيه الفريق المزيد من الجدل مع اشتداد المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

