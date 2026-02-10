أخبار مبشرة داخل الزمالك ستكشف قريبًا.. حسام المندوه يطمئن جماهير الأبيض

وجه حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، رسالة شكر وامتنان إلى جماهير القلعة البيضاء، تقديرًا لدعمهم المستمر ووقوفهم بجانب النادي في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها.



وخلال تصريحات إعلامية، تحدث المندوه عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها الزمالك خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى القيد أو الإصابات، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب وحدة الصف والتركيز، خاصة قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة في بطولة الدوري، والتي وصفها بالمهمة للغاية.



وقال المندوه: «هناك أمور مبشرة داخل نادي الزمالك لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وعقب الإعلان عنها ستُدرك الجماهير حجم العمل الذي قمنا به خلال الفترة الماضية».



وشدد أمين صندوق الزمالك على أن النادي في حاجة ماسة إلى تكاتف الجميع، سواء الجماهير أو نجوم الزمالك السابقين، من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول بالفريق إلى بر الأمان.