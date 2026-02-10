شوبير: من حق الزمالك إعادة عواد في أي وقت إذا التزم

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أن الجهاز الفني لنادي الزمالك سيحسم خلال اليوم موقف الحارس محمد عواد، في ظل الجدل المثار حول إمكانية عودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير ، أن قرار إيقاف محمد عواد لم يتضمن تحديد مدة زمنية واضحة، وهو ما يمنح الجهاز الفني أحقية إعادته في أي وقت، حال التزام اللاعب بالتعليمات والانضباط داخل الفريق، مشددًا على أن الالتزام يجب أن يكون متبادلًا بين النادي واللاعب.

وقال شوبير في تصريحاته: «الزمالك لما أوقف عواد ما حددش مدة الإيقاف، وبالتالي من حق الجهاز الفني يرجعه في أي وقت، ولو اللاعب ملتزم، من الطبيعي يرجع.. المبادئ والقيم بتفرض الالتزام من الطرفين».

وأضاف شوبير، أنه في حال كان يشغل منصب مدير الكرة، لاتخذ قرار إعادة اللاعب طالما التزم بكافة التعليمات، معتبرًا أن هذا النهج هو الأساس في التعامل داخل أي فريق كبير.

وفي سياق آخر، وجه شوبير رسالة مهمة إلى محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، مطالبًا إياه بعدم التسرع في العودة من الإصابة، مؤكدًا ضرورة التعافي الكامل قبل المشاركة في المباريات، خاصة أن بعض الإصابات الخطيرة، مثل وتر أكيليس، قد تبعد اللاعب لفترة طويلة.