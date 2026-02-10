الأندية السعودية تدخل سباق التعاقد مع هاري كين قبل الصيف

دخلت الأندية السعودية في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع النادي البافاري بعد 18 شهرًا فقط، ما جعل مستقبل اللاعب محط اهتمام واسع بين الأندية الأوروبية والخليجية.

مسيرة كين مع بايرن ميونخ

وصل كين إلى بايرن ميونخ صيف 2023، وقدم أداءً استثنائيا منذ انضمامه، حيث سجل هذا الموسم 38 هدفًا في 33 مباراة بجميع المسابقات.

كان آخر أهدافه ثنائية في الفوز العريض على هوفنهايم 5-1، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز المهاجمين في أوروبا.

الاهتمام السعودي والأوروبي

أكدت صحيفة "كيكر" الألمانية أن الأهلي والاتحاد السعودي يخططان لضم كين قبل نافذة الانتقالات الصيفية، في محاولة لتعويض رحيل نجوم مثل كريم بنزيما.

وجرى الحديث عن إمكانية تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 61 مليون جنيه إسترليني، شرط تنفيذ العملية قبل نهاية الشهر الجاري.

في المقابل، ظهرت أنباء عن اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باستعادة كين، دون الكشف عن هويات هذه الأندية، بينما يسعى بايرن ميونخ لتجديد عقد نجمه والحفاظ عليه.

تصريحات مسئولي بايرن ميونخ

صرح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، لشبكة "سكاي ألمانيا": "نحن نتحدث مع هاري، والجميع يعلم أنه في وقت ما يجب اتخاذ قرار".

وأضاف يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي: "هاري يشعر بالراحة في ميونخ وعائلته مستقرة هنا، لذلك لا يوجد سبب للاستعجال".

التحدي القادم

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، يبقى مستقبل هاري كين مفتوحًا، وسط رغبة الأندية السعودية والأوروبية في ضمه، بينما يسعى بايرن ميونخ للحفاظ على هدافه التاريخي، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.