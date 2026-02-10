قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيارة للبترول..الخطيب يعقد آخر اجتماعاته قبل التعديل الوزاري
إعفاءات ومظلة تأمينية.. مشروع قانون لدمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
رياضة

الأندية السعودية تدخل سباق التعاقد مع هاري كين قبل الصيف

هاري كين
هاري كين
إسلام مقلد

دخلت الأندية السعودية في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، نجم بايرن ميونخ، في ظل اقتراب انتهاء عقده مع النادي البافاري بعد 18 شهرًا فقط، ما جعل مستقبل اللاعب محط اهتمام واسع بين الأندية الأوروبية والخليجية.

مسيرة كين مع بايرن ميونخ

وصل كين إلى بايرن ميونخ صيف 2023، وقدم أداءً استثنائيا منذ انضمامه، حيث سجل هذا الموسم 38 هدفًا في 33 مباراة بجميع المسابقات. 

كان آخر أهدافه ثنائية في الفوز العريض على هوفنهايم 5-1، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز المهاجمين في أوروبا.

 

الاهتمام السعودي والأوروبي

أكدت صحيفة "كيكر" الألمانية أن الأهلي والاتحاد السعودي يخططان لضم كين قبل نافذة الانتقالات الصيفية، في محاولة لتعويض رحيل نجوم مثل كريم بنزيما. 

وجرى الحديث عن إمكانية تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 61 مليون جنيه إسترليني، شرط تنفيذ العملية قبل نهاية الشهر الجاري.

في المقابل، ظهرت أنباء عن اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز باستعادة كين، دون الكشف عن هويات هذه الأندية، بينما يسعى بايرن ميونخ لتجديد عقد نجمه والحفاظ عليه.

 

تصريحات مسئولي بايرن ميونخ

صرح ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، لشبكة "سكاي ألمانيا": "نحن نتحدث مع هاري، والجميع يعلم أنه في وقت ما يجب اتخاذ قرار".

وأضاف يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي: "هاري يشعر بالراحة في ميونخ وعائلته مستقرة هنا، لذلك لا يوجد سبب للاستعجال".

 

التحدي القادم

مع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية، يبقى مستقبل هاري كين مفتوحًا، وسط رغبة الأندية السعودية والأوروبية في ضمه، بينما يسعى بايرن ميونخ للحفاظ على هدافه التاريخي، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية.

هاري كين كين بايرن ميونخ الأهلي الاتحاد السعودي

