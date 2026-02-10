صخرة «بلاك بيوتي».. مفاجأة تاريخية على سطح المريخ | ما القصة؟

في إنجاز علمي لافت، كشف فريق من العلماء عن أدلة جديدة تشير إلى وجود ماء قديم محفوظ داخل نيزك مريخي نادر يُعرف باسم «بلاك بيوتي» (NWA 7034)، يعود عمره إلى نحو 4.48 مليار سنة.

ويعد هذا النيزك من أقدم وأندر العينات الطبيعية القادمة من المريخ، ما يجعله نافذة استثنائية لفهم ماضي الكوكب الأحمر.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن المريخ لم يكن دائمًا كوكبا جافا كما نراه اليوم، بل ربما احتضن أنهارا وبيئات رطبة ساعدت على نشوء ظروف مناسبة للحياة في بداياته.

تقنيات تصوير متقدمة تكشف أسرارًا مخفية

اعتمدت الدراسة، التي قادتها الباحثة إسترد نافير من الجامعة التقنية في الدنمارك، على تقنيات تصوير مقطعي غير مدمّرة، ما سمح بفحص النيزك دون إلحاق أي ضرر به.

واستخدم العلماء نوعين من الأشعة:

-الأشعة السينية للكشف عن المعادن الثقيلة مثل الحديد والتيتانيوم.

-الأشعة النيوترونية لرصد الهيدروجين، العنصر الأساسي في الماء، حتى داخل الصخور الأكثر كثافة.

هذه المقاربة الجديدة مكنت الباحثين من تحليل البنية الداخلية للنيزك بدقة غير مسبوقة.

ماء مخفي داخل شظايا مجهرية

أظهرت النتائج وجود شظايا صخرية غنية بالهيدروجين تعرف باسم Hydrogen-rich Iron oxyhydroxide (H-Fe-ox) داخل النيزك.

وعلى الرغم من أن هذه الشظايا تمثل أقل من 0.5% من حجم العينة، فإنها تحتوي على نحو 11% من إجمالي الماء الموجود فيها.

ويقدر محتوى الماء في «بلاك بيوتي» بنحو 6000 جزء في المليون، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بكمية الماء الحالية على سطح المريخ.

دليل قوي على انتشار المياه على نطاق واسع

يعزز هذا الاكتشاف فرضية أن المياه كانت منتشرة على سطح المريخ منذ مليارات السنين، وليس في مناطق محدودة فقط.

كما يكمل ما كشفه مسبار بيرسيفيرنس في فوهة جيزيرو، ما يدعم فكرة أن الكوكب الأحمر كان عالما مائيا واسع النطاق في ماضيه السحيق.

مستقبل واعد لاستكشاف عينات المريخ

يأمل العلماء أن تُستخدم هذه التقنيات غير المدمرة في تحليل العينات المستقبلية التي ستُعاد من المريخ، حيث يمكن للأشعة المقطعية اختراق الحاويات المعدنية دون الإضرار بالمحتوى ومع وجود خطط لمهمة صينية لإعادة عينات من المريخ، قد يصبح كشف أسرار جديدة عن تاريخ الكوكب الأحمر مسألة وقت فقط.

يمثل نيزك «بلاك بيوتي» شاهدا جيولوجيا نادرا على ماضي مائي غني للمريخ، ويعيد فتح باب التساؤلات حول إمكانية وجود حياة قديمة على الكوكب الأحمر، في واحدة من أكثر الاكتشافات الفلكية إثارة في السنوات الأخيرة.