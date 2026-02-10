قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صخرة «بلاك بيوتي».. مفاجأة تاريخية على سطح المريخ | ما القصة؟

المريخ
المريخ
أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي لافت، كشف فريق من العلماء عن أدلة جديدة تشير إلى وجود ماء قديم محفوظ داخل نيزك مريخي نادر يُعرف باسم «بلاك بيوتي» (NWA 7034)، يعود عمره إلى نحو 4.48 مليار سنة.

ويعد هذا النيزك من أقدم وأندر العينات الطبيعية القادمة من المريخ، ما يجعله نافذة استثنائية لفهم ماضي الكوكب الأحمر.

ويؤكد هذا الاكتشاف أن المريخ لم يكن دائمًا كوكبا جافا كما نراه اليوم، بل ربما احتضن أنهارا وبيئات رطبة ساعدت على نشوء ظروف مناسبة للحياة في بداياته.

تقنيات تصوير متقدمة تكشف أسرارًا مخفية

اعتمدت الدراسة، التي قادتها الباحثة إسترد نافير من الجامعة التقنية في الدنمارك، على تقنيات تصوير مقطعي غير مدمّرة، ما سمح بفحص النيزك دون إلحاق أي ضرر به.

واستخدم العلماء نوعين من الأشعة:
-الأشعة السينية للكشف عن المعادن الثقيلة مثل الحديد والتيتانيوم.
-الأشعة النيوترونية لرصد الهيدروجين، العنصر الأساسي في الماء، حتى داخل الصخور الأكثر كثافة.

هذه المقاربة الجديدة مكنت الباحثين من تحليل البنية الداخلية للنيزك بدقة غير مسبوقة.

ماء مخفي داخل شظايا مجهرية

أظهرت النتائج وجود شظايا صخرية غنية بالهيدروجين تعرف باسم Hydrogen-rich Iron oxyhydroxide (H-Fe-ox) داخل النيزك. 

وعلى الرغم من أن هذه الشظايا تمثل أقل من 0.5% من حجم العينة، فإنها تحتوي على نحو 11% من إجمالي الماء الموجود فيها.

ويقدر محتوى الماء في «بلاك بيوتي» بنحو 6000 جزء في المليون، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بكمية الماء الحالية على سطح المريخ.

دليل قوي على انتشار المياه على نطاق واسع

يعزز هذا الاكتشاف فرضية أن المياه كانت منتشرة على سطح المريخ منذ مليارات السنين، وليس في مناطق محدودة فقط.

كما يكمل ما كشفه مسبار بيرسيفيرنس في فوهة جيزيرو، ما يدعم فكرة أن الكوكب الأحمر كان عالما مائيا واسع النطاق في ماضيه السحيق.

مستقبل واعد لاستكشاف عينات المريخ

يأمل العلماء أن تُستخدم هذه التقنيات غير المدمرة في تحليل العينات المستقبلية التي ستُعاد من المريخ، حيث يمكن للأشعة المقطعية اختراق الحاويات المعدنية دون الإضرار بالمحتوى ومع وجود خطط لمهمة صينية لإعادة عينات من المريخ، قد يصبح كشف أسرار جديدة عن تاريخ الكوكب الأحمر مسألة وقت فقط.

يمثل نيزك «بلاك بيوتي» شاهدا جيولوجيا نادرا على ماضي مائي غني للمريخ، ويعيد فتح باب التساؤلات حول إمكانية وجود حياة قديمة على الكوكب الأحمر، في واحدة من أكثر الاكتشافات الفلكية إثارة في السنوات الأخيرة.

صخرة «بلاك بيوتي» بلاك بيوتي شظايا صخرية غنية بالهيدروجين نيزك مريخي نيزك مريخي نادر النيزك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

هاري كين

الأندية السعودية تدخل سباق التعاقد مع هاري كين قبل الصيف

أرني سلوت مدرب ليفربول

سلوت يعترف: أعيش مع ليفربول أسوأ مواسمي في مسيرتي

شوبير

شوبير: ضم محمد وهبي مساعدًا للركراكي قد يفتح باب الأزمات

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد