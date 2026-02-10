بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده

كشف ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، أن إدارة النادي بدأت بالفعل مناقشات مع المهاجم الإنجليزي هاري كين بشأن مستقبله، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه المحادثات لم تصل بعد إلى مرحلة المفاوضات الرسمية لتجديد العقد.

وكان كين، البالغ من العمر 32 عامًا، قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ في صيف 2023 قادمًا من توتنهام، بعقد يمتد حتى عام 2027، ونجح منذ ذلك الحين في تقديم أرقام لافتة، بعدما سجل 123 هدفًا في 129 مباراة بقميص العملاق البافاري، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وأشار إيبرل إلى أن اللاعب يشعر بالاستقرار داخل ميونخ، وهو ما أكده كين نفسه في أكثر من مناسبة، حيث شدد على راحته هو وعائلته في المدينة، وعدم وجود استعجال لحسم ملف التجديد في الوقت الراهن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير تحدثت عن اهتمام بعض أندية الدوري السعودي بالحصول على خدمات قائد منتخب إنجلترا، وهو ما دفع وسائل الإعلام إلى التساؤل عن موقف بايرن من مستقبل نجمه الأول، خاصة قبل مواجهة لايبزيج في ربع نهائي كأس ألمانيا.

وعلق إيبرل على الأمر قائلًا: «نحن على تواصل مستمر مع هاري، وهناك حوار مفتوح حول مستقبله ونجاح الفريق، لكن ذلك لا يعني أننا دخلنا مرحلة التفاوض الرسمي بعد، الخطوات المقبلة ستأتي في وقتها المناسب».