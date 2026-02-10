النقل: تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق بالخط الأول والثاني تزامناً مع بداية رمضان

قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الأول والثاني مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي :
بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان – المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحاً و قيام أخر قطار من محطة حلوان والمرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحاً.
- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة – المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام أخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً ومن محطة المنيب الساعة ١٢:٤٠ صباحا .
- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل.
- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحا.
- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحا .
- أخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:١٥ صباحا .
- علما بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك .
عدد الرحلات خلال شهر رمضان المعظم
الخط الاول....٤٨٨ رحلة
الخط الثانى.... ٦١٠ رحلة