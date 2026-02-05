قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
مصطفى بكري : الرئيس السيسي يتابع بنفسه خطة التنمية بجهاز مستقبل مصر
العربية للتصنيع: لا استيراد لعربات مترو الأنفاق ونصنعها بالكامل في سيماف

هاني حسين

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه هناك حرص على توطين كافة مكونات صناعة السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل.


وقال مختار عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :"  هناك علاقة تكاملية بين مصنع سيماف وباقي مصانع الهيئة العربية للتصنيع ".

وتابع مختار عبد اللطيف:" حجم الطلب على عربات السكك الحديد محدد أساسي في قراراتنا بزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع سيماف ".


وأكمل مختار عبد اللطيف:" لدينا 900 عامل داخل مصنع سيماف ولدينا القدرة على تصنيع أي عدد من عربات مترو الأنفاق  ولا نقوم باستيراد عربات مترو أنفاق من الخارج ونمتلك الخبرة الكاملة لتصنيعها ". 


واكمل مختار عبد اللطيف:" رفعنا الطاقة الإنتاجية لمصنع سيماف على 300% لتلبية الاحتياجات من ربات السكك الحديد ".


ولفت مختار عبد اللطيف:"  نقوم بتصنيع بوجي عربات السكك الحديد داخل مصنع سيماف بشكل كامل"، مضيفا:" نقوم بتصنيع عربات السكك الحديد القلاب داخل مصنع سيماف ".
 

