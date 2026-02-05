العربية للتصنيع: لا استيراد لعربات مترو الأنفاق ونصنعها بالكامل في سيماف

أكد اللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه هناك حرص على توطين كافة مكونات صناعة السكك الحديدية ومترو الانفاق والنقل.



وقال مختار عبد اللطيف في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك علاقة تكاملية بين مصنع سيماف وباقي مصانع الهيئة العربية للتصنيع ".

وتابع مختار عبد اللطيف:" حجم الطلب على عربات السكك الحديد محدد أساسي في قراراتنا بزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع سيماف ".



وأكمل مختار عبد اللطيف:" لدينا 900 عامل داخل مصنع سيماف ولدينا القدرة على تصنيع أي عدد من عربات مترو الأنفاق ولا نقوم باستيراد عربات مترو أنفاق من الخارج ونمتلك الخبرة الكاملة لتصنيعها ".



واكمل مختار عبد اللطيف:" رفعنا الطاقة الإنتاجية لمصنع سيماف على 300% لتلبية الاحتياجات من ربات السكك الحديد ".



ولفت مختار عبد اللطيف:" نقوم بتصنيع بوجي عربات السكك الحديد داخل مصنع سيماف بشكل كامل"، مضيفا:" نقوم بتصنيع عربات السكك الحديد القلاب داخل مصنع سيماف ".

