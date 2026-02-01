وظائف خالية بالتنظيم والادارة والسكة الحديد.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

الوظائف الخالية

اعلان وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وظائف خالية أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن طرح عدد من المسابقات الوظيفية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل وظائف بعدد من الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الجهات المعلن عنها الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، وزارة الصناعة وعددا من الجهات التابعة لها، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، ومصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الراغبين في الالتحاق بالعمل بالجهاز الإداري للدولة إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه، وكذلك الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط التقديم.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي، وموعد ومكان الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل عدد 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مع متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك، لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات وامتحانات التوظيف.

اعلان وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية في مجموعة من التخصصات والمستويات الوظيفية المختلفة، وذلك في إطار دعم الهيكل الإداري ورفع كفاءة التشغيل بمختلف قطاعات الهيئة.

وبحسب نص الإعلان، تشمل الوظائف المطلوبة عددا من المناصب القيادية، من بينها رؤساء إدارات مركزية ومديرو عموم في مجالات المخاطر والطوارئ، وسلامة الركاب والبضائع، والبنية الأساسية، والخدمات العامة، والتشغيل على الشبكة، والصيانة، والتخطيط، والمبيعات، والموارد البشرية، والتدريب، وخدمة العملاء، إلى جانب وظائف قيادية متخصصة في ورش السكك الحديدية والمعامل الكيميائية ومعاهد التدريب.

وتضمنت الوظائف المعلنة رئاسة عدد من الإدارات المركزية، منها إدارة المخاطر والطوارئ، وشئون سلامة الركاب والبضائع والبنية الأساسية، وشئون منطقة القاهرة ووسط الدلتا، بالإضافة إلى عدد كبير من وظائف مدير عام بمناطق القاهرة وغرب ووسط وجنوب الدلتا والمنطقة الجنوبية والوسطى، في مجالات التشغيل، والصيانة، والخدمات المالية والمحاسبة، والمبيعات، وتخطيط الصيانة، وسجل الأصول، والمتابعة وتطوير الأعمال.

وأكدت الهيئة أن الإعلان يأتي في إطار خطة تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتشغيلي، من خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات القادرة على قيادة العمل خلال المرحلة المقبلة.