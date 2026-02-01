قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
وظائف خالية بالتنظيم والادارة والسكة الحديد.. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، و الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

اعلان وظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وظائف خالية أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن طرح عدد من المسابقات الوظيفية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لشغل وظائف بعدد من الوحدات التابعة للجهاز الإداري للدولة.

وتشمل الجهات المعلن عنها الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف، وزارة الصناعة وعددا من الجهات التابعة لها، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للنقل النهري، ومصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الراغبين في الالتحاق بالعمل بالجهاز الإداري للدولة إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنه، وكذلك الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل المسابقات وشروط التقديم.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي، وموعد ومكان الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين لشغل عدد 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر الشريف، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مع متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك، لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات وامتحانات التوظيف.

اعلان وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية في مجموعة من التخصصات والمستويات الوظيفية المختلفة، وذلك في إطار دعم الهيكل الإداري ورفع كفاءة التشغيل بمختلف قطاعات الهيئة.

وبحسب نص الإعلان، تشمل الوظائف المطلوبة عددا من المناصب القيادية، من بينها رؤساء إدارات مركزية ومديرو عموم في مجالات المخاطر والطوارئ، وسلامة الركاب والبضائع، والبنية الأساسية، والخدمات العامة، والتشغيل على الشبكة، والصيانة، والتخطيط، والمبيعات، والموارد البشرية، والتدريب، وخدمة العملاء، إلى جانب وظائف قيادية متخصصة في ورش السكك الحديدية والمعامل الكيميائية ومعاهد التدريب.

وتضمنت الوظائف المعلنة رئاسة عدد من الإدارات المركزية، منها إدارة المخاطر والطوارئ، وشئون سلامة الركاب والبضائع والبنية الأساسية، وشئون منطقة القاهرة ووسط الدلتا، بالإضافة إلى عدد كبير من وظائف مدير عام بمناطق القاهرة وغرب ووسط وجنوب الدلتا والمنطقة الجنوبية والوسطى، في مجالات التشغيل، والصيانة، والخدمات المالية والمحاسبة، والمبيعات، وتخطيط الصيانة، وسجل الأصول، والمتابعة وتطوير الأعمال.

وأكدت الهيئة أن الإعلان يأتي في إطار خطة تطوير منظومة السكك الحديدية والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتشغيلي، من خلال الاستعانة بالكفاءات والخبرات القادرة على قيادة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

