"صحة الوادى الجديد" تعلن عن وظيفة رئيس قسم شاغرة.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد عن وظيفة رئيس قسم القواقع بديوان عام المديرية، وذلك بناءً على الطلب المقدم من مديرة إدارة الأمراض المتوطنة، والمؤشر عليه بالموافقة من الدكتور وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ووفقًا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان – قطاع الطب الوقائي.

وحددت المديرية فترة التقديم حيث تم فتح باب تلقى طلبات التقديم اعتبارًا من يوم 28 / 1 / 2026 وحتى يوم 3 / 2 / 2026، بديوان عام المديرية ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو المقدمة بعد الموعد المحدد.

- الشروط والمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:

1️⃣ أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس زراعة.

2️⃣ أن يكون من شاغلي الدرجة الوظيفية (الأولى أو الثانية).

الأوراق المطلوبة:

1️⃣ طلب باسم الدكتور وكيل وزارة الصحة للتقدم لشغل الوظيفة.

2️⃣ بيان حالة وظيفية معتمد.

3️⃣ سيرة ذاتية موضحًا بها الخبرات والدورات التدريبية ذات الصلة.