الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعاء آخر يوم رمضان مستجاب.. اللهم اقضِ حوائجي واجعلني من العتقاء

رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن دعاء آخر يوم رمضان و دعاء آخر ليلة في رمضان ، حيث يوافق اليوم الخميس 29 رمضان والمتوقع ان يكون آخر ايام الشهر المبارك، حيث تستطلع دار الافتاء مساء اليوم هلال شهر شوال بعد موعد اذان  المغرب اليوم الخميس وتحديد موعد عيد الفطر . 

 

دعاء الرسول في آخر رمضان

كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع شهر رمضان بقوله “اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانًا واحتسابًا، وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر”. 

دعاء آخر ليلة من رمضان 

ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به، اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتمّ الصحة والعافية.

- اللهم لا تختم رمضان إلا وقد كتبت أسمائنا في صحائف العتقاء، اللهم إنا نستودعك أدعيه فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعده علينا سنين عديدة وأعوامًا مديدة ونحن بأفضل صحة وأحسن حال.

- ربِّ، تقبَّل فيه توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حجتي، وسدِّد لساني، واهدِ قلبي، واسلُلْ سَخِيمة -حِقد- صدري.

- اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

دعاء آخر ليلة من رمضان مكتوب 

 

اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
 

دعاء 29 رمضان 2026

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم لا تخرجنا من شهر رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقيامنا.
 

اللهم أعتق رقابنا ورقاب أحبتنا من النار، اللهم أعده علينا سنينًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية.
 

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واعد علينا رمضان أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة وعيشة رغيدة يا ذا الجلال والإكرام.
 

اللهم لا تجلعه أخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فأجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام، اللهم أجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابًا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر.
 

اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في جناتك جنات النعيم إخوانًا على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.
 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
 

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إنك قلت وقولك الحق “ادعوني أستجب لكم”، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم استجب جميع دعواتنا وأعط كلًا منا سؤله وحقق له مناه ومراده يا ذا الجلال والإكرام، ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
 

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. 

نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم.

