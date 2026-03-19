دعاء آخر ليلة في رمضان .. كلمات فيها العجب تفتح الأبواب المغلقة

دعاء آخر ليلة فى رمضان .. وانتهى شهر رمضان أصبحنا فى آخر ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويبحث الكثير من المسلمين عن دعاء أخر ليلة فى رمضان حتى يختموا الشهر الكريم بالدعاء والتقرب لله عز وجل، فيجب علينا أن ننتهز فرصة أخر ليلة ونكثر من الدعاء والذكر والاستغفار وكل ما يقربنا لله عز وجل حتى نخرج من شهر رمضان معتوقين من النار مغفورين الذنب مجبورين الخاطر، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء آخر ليلة فى رمضان .

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد بيننا اللهم اجعله شاهداً لنا لا علينا.

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعائنا.

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).



- ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله اخر عهدنا به اللهم أعده علينا بالخير أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة ونحن ومن نحب بأتمّ الصحة والعافية.

- اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم أعدة علينا سنين عديدة وأعوامًا مديدة ونحن بافضل صحة وأحسن حال.

- اللهم ياحي ياقيوم وسعت رحمتك كل شي ياذا الجود والفضل والكرم نسألك ان تختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك.

- اللهم اعده علينا وعلى المسلمين اعواما عديده واعتق رقابنا ورقاب والدينا وذريتنا من النار.

- وداعا يا خير الشهور اللهم اجعل أسمائنا من الذين قبلت أعمالهم في رمضان و عتقت رقابهم من النار واعده علينا اعواما عديدة.

- اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء اللهم إنا نستودعك أدعيه فاضت بها قلوبنا فأستجبها يا رحيم.

-ربِّ، أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدِني، ويسِّر لي الهدى، وانصرني على مَن بغى علي.

- ربِّ، تقبَّل فيه توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حجتي، وسدِّد لساني، واهدِ قلبي، واسلُلْ سَخِيمة “حِقد” صدري.

- ربِّ، اغفِرْ لي فيه، وتب عليَّ؛ إنك أنت التواب الرحيم.

-اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

- اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا.

- اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

- اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك.

- اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

- اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار.

- اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

- اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني.

- اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

-يا كريم، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر..

-اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيءٍ، فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، عند بابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

-اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع المُلك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تُغنني بها عن رحمة من سواك، واغنني بفضلك عمن سواك.

-«اللهم أسألك أن تيسّر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

-اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي».

-«ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه».