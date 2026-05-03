500 جنيه.. الثقافة المالية تدخل الثانوية العامة بتجربة تطبيقية للتعامل فى البورصة

تتجه وزارة التربية والتعليم لإدخال مفاهيم الثقافة المالية ضمن أنشطة طلاب الثانوية العامة، في محاولة لربط التعليم بالحياة العملية.

فرصة التعامل مع مفاهيم مثل الادخار

كما أن هذه الخطوة لا تقتصر على الشرح النظري، بل تمتد لتجارب تطبيقية تمنح الطلاب فرصة التعامل مع مفاهيم مثل الادخار والاستثمار بشكل واقعي، وذلك في خطوة جديدة تستهدف بناء جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وإدارة الأموال.

فهم التحديات الاقتصادية

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة لتأهيل الشباب لفهم التحديات الاقتصادية واتخاذ قرارات مالية واعية، بما يسهم في إعدادهم لمستقبل أكثر استقرارًا وقدرة على إدارة مواردهم بكفاءة في عالم سريع التغير.

ملامح إدخال مادة الثقافة المالية

من جانبها؛ كشفت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي عن ملامح إدخال مادة الثقافة المالية لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أنها تمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز وعي الطلاب بأساسيات التعامل مع الأموال، مثل مفهوم الادخار وإدارة الميزانية وفهم طبيعة عمل البورصة.

فرصة إنشاء محفظة استثمارية

وأوضحت أن البرنامج يتضمن جانبًا عمليًا مميزًا، حيث سيتم منح الطلاب المتفوقين فرصة إنشاء محفظة استثمارية بقيمة 500 جنيه، بهدف تدريبهم على آليات البيع والشراء داخل سوق المال بشكل واقعي، وهو ما يمنح التجربة بعدًا تطبيقيًا مهمًا.

صعوبة امتحانات شهر أبريل

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول صعوبة امتحانات شهر أبريل أو المطالبات بتخفيف المناهج لم يؤثر على سير العملية التعليمية، مؤكدة التزام وزارة التربية والتعليم بالخطة الزمنية المحددة دون تغيير.

الدور النفسي لأولياء الأمور

وشددت الحزاوي على أهمية الدور النفسي لأولياء الأمور خلال هذه المرحلة، موضحة أن الدعم والتشجيع أكثر فاعلية من اللوم أو التوبيخ، خاصة مع اقتراب الامتحانات.

تقليل استهلاك المنبهات

كما نصحت بضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة التي تساعد على تنشيط الذاكرة، مثل تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 كالتونة، إلى جانب الإكثار من الفاكهة والعصائر الطبيعية، مع تقليل استهلاك المنبهات.

تنظيم وقت المذاكرة

وأكدت أيضًا أهمية تنظيم وقت المذاكرة من خلال وضع خطة يومية واضحة، حيث يسهم ذلك في تقليل التوتر والشعور بالضغط، مشيرة إلى أن فترات الراحة القصيرة أو ممارسة أنشطة خفيفة يمكن أن تساعد في التغلب على الملل واستعادة التركيز.