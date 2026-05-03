تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2025

|كد الكاتب الصحفي رفعت فياض أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تشهد مشاركة غير مسبوقة لنحو 900 ألف طالب وطالبة، موضحًا أن الطلاب هذا العام يخوضون الامتحانات وفق نظامين مختلفين، هما النظام القديم والنظام الحديث.

وأوضح “فياض” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن النظام القديم يضم الطلاب الباقين للإعادة من الأعوام السابقة، ويشمل 7 مواد بإجمالي مجموع 410 درجات، بينما يعتمد النظام الحديث، المطبق منذ العام الماضي، على 5 مواد فقط بإجمالي 320 درجة، مع اعتبار اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط دون إضافتها للمجموع.

وأشار إلى أن الامتحانات لكلا النظامين تبدأ رسميًا يوم 21 يونيو 2026 وتستمر حتى 16 يوليو، حيث يشهد الأسبوع الأول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، مثل التربية الدينية والوطنية، بهدف تهيئة الطلاب لأجواء الامتحانات.

وأضاف أن طلاب مدارس المتفوقين STEM، وعددهم يقارب 5 آلاف طالب، يخضعون لجدول امتحاني مختلف نظرًا لاختلاف طبيعة المواد الدراسية الخاصة بهم.

وشدد رفعت فياض على أن نظام التنسيق الجامعي هذا العام سيراعي الفروق بين الأنظمة المختلفة عبر آلية النسب المرنة، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب وعدم تعرض أي فئة للظلم عند توزيع الأماكن بالكليات المختلفة.