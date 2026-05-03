قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار رعدية تضرب البلاد| وخبراء هيئة الأرصاد يكشفون لـ«صدى البلد» طقس الأسبوع
اتفاق جنتلمان.. الزمالك يحسم 3 صفقات سوبر في ميركاتو الصيف
إحباط مخطط لاغتيال أميرة هولندا.. وعلامات غامضة على تورط الموساد
توضيح شامل لنظام الثانوية العامة 2026.. تفاصيل الامتحانات والفرق بين القديم والجديد
رئيس شركة سيكو لـ البرلمان: مصر دولة مصنعة للمحمول وليست مجمعة والقيمة المضافة أساس المنافسة
أستاذ تغذية يحذر من الأنظمة غير المتوازنة ويؤكد: الاعتدال في السكريات أساس الصحة
بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توضيح شامل لنظام الثانوية العامة 2026.. تفاصيل الامتحانات والفرق بين القديم والجديد

الثانوية العامة
الثانوية العامة
رحمة سمير

أثارت تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026 حالة من الجدل والاهتمام بين الطلاب وأولياء الأمور، في ظل استمرار العمل بنظامين مختلفين داخل منظومة الامتحانات، هما النظام التقليدي والنظام الحديث، وما يرافق ذلك من تغييرات في عدد المواد وشكل التقييم وآلية الامتحان، بالإضافة إلى نظام خاص لمدارس المتفوقين

 وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض أبرز ملامح النظام الجديد والفروق بينه وبين النظام القديم، وكيفية تنظيم الامتحانات والتنسيق بين مختلف الفئات.

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض تفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة 2026، موضحًا أن عدد الطلاب هذا العام يصل إلى نحو 900 ألف طالب وطالبة، موزعين بين نظامين مختلفين: النظام التقليدي (القديم) ونظام الثانوية العامة الحديث.

لماذا تثير «الثانوية العامة» الأزمات في مصر؟

وأوضح “فياض” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن النظام القديم يضم 7 مواد بإجمالي درجات 410 درجة، بينما النظام الحديث يتكون من 5 مواد بإجمالي 320 درجة، مع اعتبار مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب فقط ولا تُضاف للمجموع في النظام الجديد، بينما تُحسب ضمن المجموع في النظام القديم.

رسميًا.. موعد امتحانات الثانوية العامة للدورين الأول والثاني والطلاب المسموح لهم بالدخول - بوابة الأهرام

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو، وتشمل في الأسبوع الأول المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية والوطنية، بهدف تدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأضاف أن طلاب مدارس المتفوقين (STEM) يخضعون لجدول امتحانات مختلف نظرًا لطبيعة دراستهم العلمية، ويبلغ عددهم نحو 4500 إلى 5000 طالب، ويتم تقسيمهم على فترتين امتحانيتين منفصلتين.

الثانوية العامة 2022.. الاثنين: 707.9 ألف طالب وطالبة يبدأون ماراثون الامتحانات – الأسبوع

وأكد أن التنسيق بين الأنظمة المختلفة يتم وفق نسب مرنة، بحيث يتم توزيع المقاعد بالكليات بناءً على نسبة كل نظام من إجمالي الناجحين، لضمان تحقيق العدالة وعدم تضرر أي فئة.

كما أوضح أن المواد المشتركة بين النظامين تُعقد بنفس الامتحان ونفس الأسئلة، مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، بينما تختلف المواد الأخرى وفق كل نظام.

التعليم تطمئن طلاب الثانوية: الأسئلة ستكون واضحة ومباشرة بلا ألغاز - اليوم السابع

وفيما يتعلق بالنظام التقليدي، أشار إلى أنه مستمر للطلاب المتبقين من النظام القديم فقط لحين انتهاء تصفيته، بينما من المقرر تطبيق نظام “البكالوريا” الجديد بداية من العام المقبل، والذي يعتمد على نظام دراسي مختلف يمتد لعامين، مع إتاحة حرية الاختيار بينه وبين النظام التقليدي في الفترة الحالية.

امتحانات الثانوية العامة 2026 الطلاب امتحانات الثانوية العامة المتفوقين النظام الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الاتصالات

رئيس مصلحة الجمارك يكشف تطورات جديدة في ملف رسوم الهواتف المحمولة

النائب طارق رضوان

تنسيق رفيع بين الخارجية والبرلمان.. تحركات مكثفة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

الاعلانات

بعد تحرك النواب.. الضوابط المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات وفقا للقانون

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد