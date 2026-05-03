قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية فى اليوم العالمي للصحافة
عاوزة أدخل كلية الشرطة.. وكيل تعليم بني سويف "يصلح غلطته" بعد أزمة فتاة "كيس الفول"
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر

تراجع قوي في أسعار بعض السلع اليوم
تراجع قوي في أسعار بعض السلع اليوم
رانيا أيمن

في إطار المتابعة اليومية لحركة أسعار السلع في الأسواق المحلية، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد، الموافق 3 مايو 2026، حالة من التراجع الملحوظ، حيث تراجعت أسعار غالبية الأصناف الاستراتيجية، فيما سجلت بعض الأصناف المحدودة زيادات طفيفة.
 

قائمة السلع التي شهدت تراجعاً في الأسواق اليوم
 

وسجلت أسعار الزيوت والبقوليات والمكرونة اليوم انخفاضات ملموسة مقارنة بمستوياتها السابقة، وجاءت كالتالي:
في قطاع الزيوت، تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) بمقدار 9.32 جنيه ليصل إلى 89.92 جنيه، 

فيما سجل صنف آخر من زيت عباد الشمس انخفاضاً قدره 4.35 جنيه ليصل سعره إلى 94.89 جنيه. 

وفي ذات السياق، انخفض سعر لتر زيت الذرة بمقدار 4.52 جنيه ليصل إلى 113.03 جنيه.
 

البقوليات

أما في قطاع البقوليات والدقيق، فقد شهد العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً كبيراً بمقدار 14.04 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 55.91 جنيه، بينما انخفض صنف آخر من العدس الصحيح بمقدار 2.45 جنيه ليصل إلى 67.5 جنيه. 

كما انخفض سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) بمقدار 6.39 جنيه ليصل إلى 61.67 جنيه، وتراجع كيلو الفول المعبأ العادي بمقدار 1.42 جنيه ليصل إلى 63.28 جنيه. 

وسجل الدقيق المعبأ انخفاضاً قدره 3.03 جنيه ليصل سعر الكيلو اليوم إلى 25.76 جنيه.
كما انخفض سعر السكر المعبأ بمقدار 3.65 جنيه ليصل الكيلو إلى 34.64 جنيه. 

أسعار البقوليات

وفي سوق المكرونة، تراجع سعر العبوة (400 جرام) بمقدار 7.01 جنيه لتصل إلى 22.43 جنيه، بينما انخفض سعر الكيلو المعبأ بمقدار 1.52 جنيه ليصل إلى 27.92 جنيه، والمكرونة السائبة بمقدار 0.74 جنيه لتسجل 26.55 جنيه للكيلو.
 

كما شملت التراجعات أسعار الشاي، حيث انخفض سعر كيلو الشاي بمقدار 27.07 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 236 جنيه. 

كما تراجع سعر عبوة الشاي المعبأ الصغير، حيث انخفضت عبوة شاي العروسة (40 جرام) بمقدار 0.66 جنيه لتصل إلى 11 جنيه، وعبوة شاي ليبتون (40 جرام) بمقدار 0.36 جنيه لتصل إلى 12.95 جنيه. 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس

أسعار البيض

انخفض سعر كرتونة البيض بمقدار 1.98 جنيه ليصل سعرها اليوم إلى 122.01 جنيه.
 

انخفاض طفيف واستقرار نسبي  


وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض الأصناف زيادات محدودة للغاية أو استقراراً في مستوياتها السعرية، وجاءت كالتالي:
زادت كرتونة البيض البلدي بمقدار 4.78 جنيه ليصل سعرها إلى 135.81 جنيه، 

كما ارتفع سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بمقدار 0.5 جنيه ليصل إلى 66.82 جنيه. 

وشهد الأرز المعبأ زيادة طفيفة جداً بلغت 0.01 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.85 جنيه.
 

وفيما يخص البيض بالقطعة، زاد سعر البيضة البلدي بمقدار 0.06 جنيه لتصل إلى 5.45 جنيه، بينما زاد سعر البيضة البيضاء بمقدار 0.05 جنيه لتصل إلى 4.75 جنيه.
فيما استقر سعر البيض الأحمر (بيضة واحدة)، حيث لم تشهد أي تغير سعري اليوم ليستقر سعرها عند 5 جنيهات للبيضة الواحدة.

أسعار السلع الأساسية اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر الدقيق اليوم سعر كيلو السكر اليوم أسعار السلع بالأسواق اليوم تراجع أسعار الدقيق والسكر في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد.. ويؤكد: صرح طبي غير مسبوق

محافظ الغربية

محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة

تعليم دمياط

تعليم دمياط: انطلاق امتحانات شهر أبريل ولا شكوى من الأسئلة

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد