تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر

في إطار المتابعة اليومية لحركة أسعار السلع في الأسواق المحلية، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد، الموافق 3 مايو 2026، حالة من التراجع الملحوظ، حيث تراجعت أسعار غالبية الأصناف الاستراتيجية، فيما سجلت بعض الأصناف المحدودة زيادات طفيفة.



قائمة السلع التي شهدت تراجعاً في الأسواق اليوم



وسجلت أسعار الزيوت والبقوليات والمكرونة اليوم انخفاضات ملموسة مقارنة بمستوياتها السابقة، وجاءت كالتالي:

في قطاع الزيوت، تراجع سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) بمقدار 9.32 جنيه ليصل إلى 89.92 جنيه،

فيما سجل صنف آخر من زيت عباد الشمس انخفاضاً قدره 4.35 جنيه ليصل سعره إلى 94.89 جنيه.

وفي ذات السياق، انخفض سعر لتر زيت الذرة بمقدار 4.52 جنيه ليصل إلى 113.03 جنيه.



أما في قطاع البقوليات والدقيق، فقد شهد العدس المعبأ (صحيح) تراجعاً كبيراً بمقدار 14.04 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 55.91 جنيه، بينما انخفض صنف آخر من العدس الصحيح بمقدار 2.45 جنيه ليصل إلى 67.5 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) بمقدار 6.39 جنيه ليصل إلى 61.67 جنيه، وتراجع كيلو الفول المعبأ العادي بمقدار 1.42 جنيه ليصل إلى 63.28 جنيه.

وسجل الدقيق المعبأ انخفاضاً قدره 3.03 جنيه ليصل سعر الكيلو اليوم إلى 25.76 جنيه.

كما انخفض سعر السكر المعبأ بمقدار 3.65 جنيه ليصل الكيلو إلى 34.64 جنيه.

وفي سوق المكرونة، تراجع سعر العبوة (400 جرام) بمقدار 7.01 جنيه لتصل إلى 22.43 جنيه، بينما انخفض سعر الكيلو المعبأ بمقدار 1.52 جنيه ليصل إلى 27.92 جنيه، والمكرونة السائبة بمقدار 0.74 جنيه لتسجل 26.55 جنيه للكيلو.



كما شملت التراجعات أسعار الشاي، حيث انخفض سعر كيلو الشاي بمقدار 27.07 جنيه ليصل سعره اليوم إلى 236 جنيه.

كما تراجع سعر عبوة الشاي المعبأ الصغير، حيث انخفضت عبوة شاي العروسة (40 جرام) بمقدار 0.66 جنيه لتصل إلى 11 جنيه، وعبوة شاي ليبتون (40 جرام) بمقدار 0.36 جنيه لتصل إلى 12.95 جنيه.

أسعار البيض

انخفض سعر كرتونة البيض بمقدار 1.98 جنيه ليصل سعرها اليوم إلى 122.01 جنيه.



انخفاض طفيف واستقرار نسبي



وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض الأصناف زيادات محدودة للغاية أو استقراراً في مستوياتها السعرية، وجاءت كالتالي:

زادت كرتونة البيض البلدي بمقدار 4.78 جنيه ليصل سعرها إلى 135.81 جنيه،

كما ارتفع سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ بمقدار 0.5 جنيه ليصل إلى 66.82 جنيه.

وشهد الأرز المعبأ زيادة طفيفة جداً بلغت 0.01 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.85 جنيه.



وفيما يخص البيض بالقطعة، زاد سعر البيضة البلدي بمقدار 0.06 جنيه لتصل إلى 5.45 جنيه، بينما زاد سعر البيضة البيضاء بمقدار 0.05 جنيه لتصل إلى 4.75 جنيه.

فيما استقر سعر البيض الأحمر (بيضة واحدة)، حيث لم تشهد أي تغير سعري اليوم ليستقر سعرها عند 5 جنيهات للبيضة الواحدة.