بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بالجامعة الألمانية (GUC) بالقاهرة

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية الملتقى التوظيفي بالجامعة الألمانية بالقاهرة (GUC)، والذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري، ويأتي ذلك تفعيلاً لاستراتيجية البنك للفترة (2025-2030)، والتي تولي أهمية قصوى لتطوير ثروته البشرية باعتبارهم أحد أهم محركات النمو المستدام، حيث إن من أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته أن يصبح جهة العمل المفضلة والجاذبة للكفاءات الشابة المؤهلة، مستندًا على طفرة التحول النوعي التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، والتي جاءت مدعومة بتبني البنك لاستراتيجيات طموحة نحو التطوير والابتكار والتحول الرقمي، وانعكس ذلك بشكل واضح على قوة أدائه المالي والتشغيلي، مع تعزيز صورته الذهنية كمؤسسة مصرفية حديثة ومتطورة، ليؤكد بذلك مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

إذ يحرص البنك على التواجد الفعّال في الفعاليات التي تستهدف دعم وتمكين الشباب، بما يتيح له التواصل المباشر مع الكفاءات الواعدة واستقطابها، إيمانًا منه بأن الشباب يمثلون مستقبل المؤسسات والمحرك الرئيسي للتقدم والتطور، إلى جانب سعيه الدائم نحو توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم الابتكار وتلبي تطلعاتهم المهنية، بما يتماشى مع طموحاتهم نحو مستقبل وظيفي واعد.

وتعكس مشاركة بنك التعمير والإسكان في هذا الملتقى، إيمانه بأهمية إعداد كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الأكفاء والموهوبين وتأهيلهم للمنافسة وبقوة في المجال المهني، بما يمكنهم من بدء مسيرتهم المهنية بثقة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة وتمكين الشباب، باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق نهضة المجتمع.