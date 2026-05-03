الفرق كبير.. عارضة أزياء تثير الجدل بعد ارتداء فستان أصالة

أثارت إطلالة الفنانة أصالة نصري الأخيرة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بفستان أنيق جمع بين اللونين الأبيض والأسود، في تصميم لافت خطف الأنظار.

وجاء الفستان طويلا باللون الأسود، مزينا بأكمام بيضاء واسعة، مع اكسسوار مطرز على شكل فرع شجرة، وهو من تصميم دار الأزياء Nafsika Skourti، التي تشتهر بتقديم تصميمات عصرية بلمسة فنية مميزة.

وبالتزامن مع ظهور أصالة، تداول رواد السوشيال ميديا صورا لعارضة أزياء ارتدت نفس الفستان ضمن حملة ترويجية للعلامة التجارية، لتشتعل المقارنات بين الإطلالتين.

وأشار البعض إلى وجود اختلاف واضح في طريقة تنسيق الفستان وطبيعة الظهور، ما جعل إطلالة أصالة تحظى باهتمام أكبر، بينما رأى آخرون أن لكل منهما أسلوبها الخاص الذي يبرز جمال التصميم بشكل مختلف.

وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لإطلالة أصالة التي وصفوها بالأكثر أناقة وجاذبية، وبين من اعتبر أن العارضة قدمت الفستان بطريقة أقرب لروح التصميم الأصلية، لتستمر حالة الجدل والتفاعل حول الإطلالة عبر المنصات المختلفة.