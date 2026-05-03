موعد المعسكر والسفر والوديات.. أبرز المعلومات عن برنامج منتخب مصر قبل المونديال

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديد عن آخر المستجدات داخل منتخب مصر الوطني وإستعداداته للمشاركة فى مونديال 2026.

وذكرت المصادر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن قرر تعديل موعد انطلاق معسكر شهر مايو الجاري قبل السفر إلي أمريكا من أجل المشاركة فى نهائيات كأس العالم 2026.

أفادت المصادر أن جهاز منتخب مصر الوطني قرر انطلاق معسكر المنتخب يوم 21 مايو عقب الإنتهاء من الجولة الأخيرة فى بطولة الدوري الممتاز بمرحلة التتويج المقرر لها يوم 20 مايو الحالي.

لفتت المصادر إلي أن منتخب مصر الوطني سوف يخوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب روسيا يوم 28 مايو الحالي على ملعب العاصمة الإدارية.

أشارت المصادر إلي أن بعثة منتخب مصر الوطني سوف تغادر إلي أمريكا يوم 30 مايو الجاري من أجل خوض مباراة ودية أمام نظيره منتخب البرازيل يوم 6 يونيو القادم فى المعسكر الأخير قبل المشاركة فى مونديال 2026.

وأسفرت قرعة مونديال 2026 عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.