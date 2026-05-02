تعرف على موعد ومكان عزاء والدة نجم منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد

محمد بدران  
ميرنا محمود

أعلن إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، موعد ومكان إقامة عزاء والدته، والتي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتب نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "سيقام عزاء امي اليوم من الساعه 6 مساءً حتي الساعه 10 مساء بمسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة بجوار حديقة الميريلاند".

وشُيّعت جنازة والدة نجم منتخب مصر والأهلي السابق إبراهيم سعيد، اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وظهر إبراهيم سعيد خلال مراسم التشييع في حالة من الحزن الشديد، حيث شارك في حمل النعش بنفسه تعبيرًا عن تأثره بوفاة والدته، بدت عليه علامات الانكسار والحزن خلال لحظات الوداع الأخيرة.

وشهدت الجنازة تواجد عدد من الاهل والاصدقاء، في أجواء خيمت عليها مشاعر الحزن والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، وسط تعاطف كبير من الحاضرين مع نجم الكرة السابق في هذا الموقف الإنساني الصعب.

وكان إبراهيم سعيد قد أعلن وفاة والدته أمس الجمعة، عقب صراع طويل مع المرض، وذلك بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقته.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: أمي ماتت ادعولها.. الله يرحمك يا أمي، ويغفر ليكي ويدخلك جناته.

