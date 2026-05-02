الصين تتحدى أمريكا.. أمر قضائي لوقف العقوبات الأمريكية على مصافيها المرتبطة بنفط إيران

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، إصدار أمر قضائي يستهدف تعطيل العقوبات الأمريكية المفروضة على خمس شركات تكرير صينية، والتي تتهمها واشنطن بشراء النفط الإيراني.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن القرار يشمل مصفاة هنغلي للبتروكيماويات في داليان، إلى جانب أربع شركات تكرير خاصة هي: شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات، وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات، وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في أبريل الماضي، عقوبات على شركة هنغلي، متهمة إياها بشراء كميات ضخمة من النفط الإيراني بمليارات الدولارات، في إطار مساعي واشنطن المستمرة لتقليص إيرادات طهران النفطية.

كما شملت عقوبات سابقة فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الشركات الأربع الأخرى، ضمن حملة أوسع استهدفت عدداً من المصافي.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللأعراف الأساسية في العلاقات بين الدول، مشيرة إلى أن الأمر القضائي ينص على عدم الاعتراف بهذه العقوبات أو تنفيذها أو الامتثال لها داخل الصين.